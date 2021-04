Prevén un año mucho peor que el 2020 por casos de violencia de género y abuso

Ante el aumento de casos de violencia contra la mujer durante la pandemia, desde la ONG “Manitos en los bolsillos” prevén un recrudecimiento de situaciones que ponen en peligro la integridad de las mujeres y sus hijos.

Al respecto, Karina López, de la ONG “Manitos en los bolsillos”, al ser entrevistada por Democracia y tras aclarar que ellas no solo actúan en Junín sino en la zona también, señaló que para este año prevén un panorama complicadísimo, aún más difícil que el año pasado respecto a la pandemia y el aumento de casos de violencia de género.

“A pesar de que estamos en un año electoral, no están poniendo el foco donde lo tienen que poner. Los porcentajes de casos de violencia no son los que las autoridades locales apuntan, sino que son más altos”, apuntó la entrevistada.

“La realidad es que nosotras vemos un año mucho más complicado que el año pasado en tema de violencia de género y abuso sexual. Los casos nos llegan por WhatsApp, por correo electrónico, por las páginas de redes sociales y, claramente, no son los números que maneja el municipio. Tenemos alrededor de 10 o 12 por día que necesitan asistencia”, destacó.

Respecto a los reclamos, la referente de "Manitos en los Bolsillos" dijo que, en principio, cabe advertir que en la Comisaría de la Mujer no se están tomando la totalidad de las denuncias de las mujeres. “No sabemos cuál es el motivo. Por otra parte, en cuanto a lo que nos piden las afectadas por violencia, podemos decir que piden todo lo que uno puede imaginar, desde un asesoramiento legal hasta comida, ropa, medicación, asistencia médica, etc.”, dijo

“Estamos trabajando con Defensoría del Pueblo para asesorar y guiar a las denunciantes. No tenemos más que palabras de agradecimiento para ellos. Se hizo un muy buen grupo de trabajo, con Fiscalía tanto con Carolina Rossi como con Fernanda Sánchez, quienes también nos van guiando porque cada caso es particular y necesitamos que alguien nos oriente, así como con la Secretaría de Seguridad municipalidad, con el director, Luis Chami”, destacó.

Para Karina López, la cuestión no queda solo en la denuncia o el golpe sino el seguimiento del caso a largo plazo, con tratamiento psicológico, autoayuda, etc. “Muchas de estas cosas ahora no se estarían dando”, afirmó.

Estadísticas

Casos como el de Maia, que conmocionó al país al ser una chiquita que fue secuestrada durante 72 horas por un vecino en Villa Lugano y encontrada en Luján, llamaron la atención de la audiencia, no solo por la búsqueda que se hizo sino por lo que se descubrió después, en el cuerpo de la niña, que por suerte fue rescatada.

Karina advierte que casos de este tipo hacen que salgan a la luz muchas causas de abuso y lesiones que padecen mujeres y niñas.

“¿Por qué cuando surge un caso, si es público, aparecen las soluciones? Hay un contexto social que las autoridades no saben o no quieren resolver. Esto pasa en todos lados. Creo que las autoridades no están tomando la real dimensión que tiene la problemática, con números estadísticos que informan, solo suman a una elección, pero no buscan la solución realmente”, manifestó Karina.

La entrevistada se preguntó también por qué no salían a la calle los recursos humanos con que contaba el Estado, en vez de mantenerlos detrás de un escritorio, sin ver la realidad.

Hogar

En el orden local, sobre el Hogar de Protección Integral para las Mujeres que estaba próximo a inaugurar el municipio de Junín, desde hace un tiempo, López dijo que aparentemente la construcción “se llovía”, por lo cual no estaba en condiciones de funcionar.

“Faltan cuestiones mínimas que se pueden resolver para inaugurarlo. No sé por qué no lo hacen con urgencia. Esperemos que no nos subestimen y lo inauguren un mes antes de las elecciones”, apuntó.