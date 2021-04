Gabriel Katopodis: "En breve se inaugura el tramo Junín-Chacabuco"

-La obra pública nunca paró, incluso en los peores momentos de la pandemia.

-El ministerio viene con una tarea central en pandemia, que fue construir salud pública, hospitales modulares, 19 unidades sanitarias modulares, treinta hospitales carcelarios y una cantidad de obras muy importante en todo el país, que permitieron duplicar las camas en la provincia de Buenos Aires y aumentar en más de un 60 por ciento las camas en el país. Pero también es una palanca de la reactivación, en un momento en el que la economía está como está, y lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con protocolos que se fueron cumpliendo con la cámara de la construcción y la Uocra, cuidando la salud de los trabajadores. Y también lo hicimos con una marca de gestión muy clara que tiene que ver con tres cosas: terminar la obra pública que está empezada; hacerlo con un fuerte imperativo de transparencia y de rendición de cuentas, de control social sobre el uso de los recursos públicos; y con todas las jurisdicciones, los 24 gobernadores y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios. Esas tres marcas nos permiten hoy tener mil obras en marcha en todo el país.

-Hay intendentes de Juntos por el Cambio que hablan de discriminación política.

-No, no, porque en Junín, en Rojas, en cualquier municipio de este corredor, que no están gobernados por el peronismo, tenemos obra pública y eso es incontrastable, obras de agua, cloaca, pavimento, cordón cuneta. De hecho, me junté con todos los intendentes de la oposición, los visité a todos y por supuesto que está garantizado que sigamos trabajando de esta manera, terminando con esa forma de grieta que estuvo muy marcada en este ministerio y que está muy presente en la Argentina. Trabajamos con todos los intendentes, sin importar el signo político, pensando juntos cómo avanzar con las obras, con las prioridades que ellos definen, buscando terminar las obras, sin intentar ninguna relación entre la obra pública y la cuestión política electoral.

-Cambiemos basó su plataforma electoral en la obra pública, pero ¿realmente se ejecutaron tantas obras?

-No, me parece que en muchos aspectos los niveles de ejecución de la obra pública en los cuatro años de Cambiemos fueron mucho más bajos que los que tenía la Argentina. De hecho, cayó un 61 por ciento la obra pública en el país, pasó del 2,7 del PBI al 1.1 del PBI. Además, es muy claro en la zona, ni la Ruta 7 ni la Ruta 8 la terminaron, lo único que hicieron, en algún caso, fue inaugurar un tramo una semana antes de las elecciones, que además tenía serios problemas de construcción, por lo que tuvimos que rehacerlo para que realmente esa ruta pueda ser utilizada como corresponde, para que no se dañe y poder hacer las obras de arte, que son las alcantarillas, como correspondía. Construyeron una ficción, mucho más en clave de publicidad y anuncios que de realizaciones y obras terminadas.

-La pobreza escaló al 42%. Usted habló de mover la rueda de la economía, pero ¿es posible en medio de esta pandemia?

-Hay una decisión del Gobierno de mantener encendidos los motores de la economía, como la obra pública y la construcción, con protocolos. Todos los indicadores de la construcción y la obra pública, desde agosto a la fecha, vienen mostrando una reactivación del empleo y la actividad, terminando con una curva de caída de casi tres años, una inercia en la cual la construcción vino en picada y comenzamos a revertir a partir de agosto. Y eso tiene que ver con decisiones que tomó este gobierno, como duplicar los recursos en obra pública, vivienda, rutas, agua y saneamiento, poner menos plata en el pago de los intereses de la deuda y más recursos para este tipo de inversiones.

-Los precios de los alimentos y el costo de vida están por las nubes. ¿Le preocupa?

-Es una preocupación de todo el Gobierno, tomar todas las medidas y estar muy atentos para garantizar que el salario real, el salario de los trabajadores, le gane a la inflación. Y está claro que es una preocupación desde el primer día, se han tomado muchísimas medidas, pero también está claro que el 2020 ha sido un año atípico, que ha habido un corrimiento de los precios, que claramente la pandemia, la cuarentena y la reapertura de muchas actividades con la demanda de bienes y servicios genera una situación bastante irregular. Así que lo que estamos haciendo es trabajar sector por sector, canasta de alimentos básicos, materiales de la construcción, viendo qué insumos y en qué sectores se están dando situaciones que claramente no están justificadas por la estructura de costos o que reconoce situaciones abusivas. El ministerio de Producción y la secretaría de Comercio están trabajando en distintos frentes para contener esa situación.

-Es un año electoral y el factor económico ha demostrado ser en los últimos comicios un factor crucial. ¿No cree que el Gobierno puede sufrir un revés electoral?

-Me parece que la gente que está golpeada, cansada, angustiada por la pandemia y también por la situación económica está reconociendo y va a reconocer cuán importante es tener un Estado que los haya protegido en la pandemia y un Gobierno que va tomando medidas todos los días para evitar pegarnos de frente con esta pandemia, para evitar que los niveles de desempleo y el aumento de la pobreza sean peores que los que se vienen reflejando. Es un gobierno que tomó cientos de medidas para contener y evitar que la situación sea mucho más grave. Me parece que eso se va a reconocer y se va a reconocer la voluntad del Presidente para salir de esta crisis. Prioridades claras en términos de cuidar la salud, en términos de cuidar el empleo, prioridades claras en términos de negociar la deuda de una manera muy firme, en defensa de los intereses de los argentinos. Por supuesto que también tenemos que poder contar cómo va a ser la Argentina que viene, cómo vamos a ir de a poco saliendo de esta crisis, cómo vamos a ir recuperando la construcción y la obra pública para reactivar la economía, que los sectores productivos de Junín, Rojas y la Región vean que el tramo entre Junín y Chacabuco en algunas semanas, en breve, se va a poder inaugurar, de forma definitiva. Estamos trabajando fuertemente en la Variante de Chacabuco, que está postergada desde hace 40 años. La Ruta 7, de punta a punta, va a estar en obra y con tramos terminados. En los municipios estamos haciendo obra pública que se pueda ver a tres manzanas a la redonda de donde cada vecino viva, esa es la manera en que nosotros podemos ir mostrando que hay una Argentina que se va reactivando.

-Usted representa un peronismo más de gestión, ¿lo siente así?

-Hay un desafío para nosotros como gobierno de poder estar a la altura del esfuerzo que hizo la gente el último año, que fue durísimo, y la manera de estar a la altura de ese esfuerzo es comprometiéndonos todos los meses a que haya más obra pública, doblegando nuestro esfuerzo, garantizando que se haga la obra pública con transparencia, teniendo diálogo con la oposición para que quede claro que no va a haber ninguna distribución de recursos que tenga un sentido arbitrario. Y esa es la manera que yo tengo de cerrar la grieta, de superar la grieta en el ministerio, gobernar con transparencia, que la provincia de Mendoza tenga el doble de presupuesto del que tenía cuando estaba Macri, que Junín y Chacabuco puedan tener hoy tan importantes obras, igual que Rojas. Esa es la manera en que podemos cerrar la grieta, que la infraestructura social básica llegue de manera progresiva a todos los hogares, que todos los argentinos podamos ir cerrando esa brecha de muchas familias que no tienen agua, cloaca, sectores que vienen con mucha postergación. Tenemos que poder responder a esa demanda. Nuestra vara no puede ser nunca el gobierno anterior, lo que hizo Macri, nuestra vara tiene que ser terminar las obras que están empezadas y garantizar el plan de obra pública más federal.

-Nombró en puestos clave de su cartera a varios intendentes, que además responden a distintas extracciones políticas. ¿Por qué?

-Es una buena explicación de por qué este ministerio va cumpliendo los objetivos y va pudiendo garantizar que todas las obras que estaban paradas se reactiven. Cuando llegamos había 200 obras y el 70% estaban paralizadas y las pudimos reactivar. Y debíamos 35 mil millones de pesos y durante los primeros 90 días nos dedicamos a saldar esa deuda y a poner en marcha la obra pública, con más de mil obras en todo el país, en un mapa de inversiones al cual cualquier ciudadanos puede entrar y conocer la ejecución, cómo fue la licitación, cuál ha sido la inversión y las condiciones de contratación de esa obra. Para eso armamos un equipo muy marcado por los intendentes, por el intendente de Villa María, que es el secretario de Obras Públicas, por el intendente de Concordia, que es el director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), por el intendente de Cañuelas, que está al frente de Vialidad. Hubo una intención mía de integrar el equipo con intendentes, que tienen una cabeza práctica de cómo ir resolviendo y gestionando estos temas. Hay una demanda de Estado presente, pero también de Estado mejor. Y si pudimos hacer doce hospitales en tiempo récord fue porque lo hicimos con eficiencia y transparencia y, si esos hospitales tienen el mejor equipamiento, es porque creemos que además lo público tiene que ser de calidad.

-¿Qué es lo que viene para el país con esta segunda ola?

-Lo que viene tiene que ver con las cosas que estamos viendo en otros países del mundo, con una pandemia que va mutando, con una vacuna que el mundo está produciendo no en la cantidad y los tiempos que necesitan la mayoría de los países y con la dificultad de volver a tener que apelar a la responsabilidad individual, incluso después de tanto cansancio, agotamiento y fastidio. Entendemos el cansancio y el fastidio, pero estamos convencidos de que la economía siempre de alguna manera se va a recuperar, pero lo que no se puede recuperar es la vida. Entonces, tenemos que poder encontrar la forma con la que buena parte de las actividades que estamos realizando se puedan hacer en condiciones de cuidado y de qué manera podemos garantizar que haya un nivel de coordinación con los gobernadores y los intendentes que nos permitan tomar las decisiones más inteligentes. Esta segunda ola demanda un mayor entendimiento y más acuerdos.