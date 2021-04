Resurgió el debate por el predio ferroviario y analizan alternativas

Esta semana la discusión por el destino de los predios ferroviarios volvió a estar en el centro de la escena, a partir de la viralización de imágenes difundidas desde el Frente Renovador en las que se ve el estado de deterioro de gran parte de los terrenos ubicados en el centro neurálgico de la ciudad y del posterior pedido de informes presentado por el bloque de concejales del Frente de Todos para que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) comunique “sobre el estado de abandono en que se encuentra el predio que actualmente está bajo la tenencia de la Municipalidad”.

Aun cuando el pedido de informes no fue aprobado por el cuerpo deliberativo local, lo cierto es que el debate público vuelve a hacer foco en las más de cincuenta hectáreas (si se toma la Quinta Florida) que dividen a la ciudad. Una controversia que lleva -literalmente- décadas en el ámbito local.

Revalorización de los talleres ferroviarios, espacios recreativos, comerciales y culturales, edificios comunitarios y un campus universitario son algunas propuestas. Pero más allá de las ideas, referentes de distintas áreas coinciden en que el proyecto debe ser consensuado por diversos sectores y que debe pensarse un plan a 20 o 30 años.

Desarrollo ferroviario

Los primeros en hacerse sentir fueron los concejales del FR que, al tiempo que reclamaban por el estado de gran parte de los predios ferroviarios, solicitaron que la AABE dé detalles sobre el convenio por el cual le cedió 28 hectáreas a la Comuna, al que consideran “muy precario” porque “no le da facultades al municipio para el desarrollo”.

Al mismo tiempo, solicitaron que se conforme una ‘Comisión de Desarrollo Estratégico’ con la participación del municipio, del AABE, del Ministerio de Transporte y organizaciones de la comunidad “para lograr un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que promueva un uso adecuado de los terrenos”.

En diálogo con Democracia, el concejal Maximiliano Berestein remarca que el lugar “tiene un valor simbólico muy importante y, además, es clave en la planificación estratégica, porque son terrenos ubicados en el corazón de la ciudad”.

En tal sentido, en ese sector político observan como una gran oportunidad el hecho de que Mario Meoni esté al frente de la cartera de Transporte de la Nación. El propio ministro ya anunció que se está proyectando el traslado de la playa de maniobras a Saforcada, una iniciativa que ya estaba contemplada en el Plan Estratégico elaborado en el año 2000 y nunca se concretó. Y también adelantó que aspira a que “se genere una nueva fábrica de trenes, de reconstrucción o fabricación de vagones en Junín”.

Es por ello que para el meonismo la recuperación del ferrocarril es clave en el futuro de los predios. “Estamos atravesando una etapa en Argentina en la que hay una decisión política para hacer una inversión fuerte en materia ferroviaria. Cuando llegue la oportunidad de hacer inversiones o llevar adelante acciones, tenemos que tener un plan. Los juninenses tenemos que tenerlo, no el intendente, no un concejal, no un espacio político, la sociedad tiene que contar con un proyecto”, explica Berestein.

Pero esa propuesta no se cierra a lo ferroviario, sino que debería ser integral: “La mayoría de las iniciativas pueden tener lugar en ese lugar tan amplio, si es que se hace de manera planificada. Pueden sumarse espacios públicos, culturales, recreativos, también puede haber un lugar para centralizar a los emprendedores. Lo interesante no es que cada uno se centre en su propia idea, sino que tendríamos que sentarnos los que tenemos diferentes propuestas e intereses y hacer lo necesario de manera planificada y consensuada”.

La respuesta del oficialismo

Ante la requisitoria de este diario, desde el municipio afirmaron que la cesión de las 28 hectáreas no es precaria y que permite hacer desarrollo de espacios comunitarios. “Ahí se puede hacer lo que uno quiera, pero hay que mandar el proyecto a la Nación y ellos lo aprueban o no”, informan las autoridades comunales.

En el convenio con el AABE figuran distintos usos para diferentes espacios. Por ejemplo, la Quinta Florida puede destinarse a “espacio verde, recreativo y equipamiento destinado a práctica deportiva”, como así también a oficinas de Seguridad Vial y Defensa Civil. El resto tiene un permiso de uso “para la recuperación de edificios patrimoniales sin uso, para actividades comunitarias sociales de capacitación, formación, promoción económica, emprendedores, culturales, como también el tratamiento de espacios verdes circundantes”.

Según la respuesta oficial, eso permite tomar los edificios allí existentes y recuperarlos para distintos usos comunitarios. “Por eso se pidió un terreno para la Escuela N°22, la promoción económica incluye a las cooperativas, así se hizo el Registro Civil N°2, así se va a hacer el CAPS de Villa Belgrano”, ejemplifican en el municipio.



El proyecto del municipio, que viene trabajando la arquitecta Laura Franco desde hace años, también tiene a la integración como uno de los focos, cuyo objetivo es que la intervención pueda optimizar su utilización y sus funciones, pero sin que pierda sus características. En ese sentido, el plan de puesta en valor del predio ferroviario propone que sus usos sean diversos, para lo cual ya hay definidos lineamientos básicos que fueron señalados en el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental, que deben ser tomados y respetados ante cualquier acción que quiera hacerse.

Los referentes municipales destacan que se empezó a trabajar en la “degradación de los bordes”, principalmente con las obras del Parque Central y la Plaza del Anduve, lo que “ya está teniendo un impacto positivo”.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Balestrasse, enumera algunas de las obras que se desarrollaron: “Hicimos el Registro Civil con fondos provinciales y municipales. Estamos esperando el anticipo del programa Argentina Hace 2 para hacer el CAPS de barrio Belgrano y la Secretaría de Salud. Con fondos municipales estamos arreglando el Beto Mesa, haciendo la impermeabilización de las cubiertas y las bajadas nuevas de los techos. Y estuvimos arreglando donde funciona el Polo Textil”.

Un campus universitario

El senador del Frente de Todos Gustavo Traverso coincide con referentes meonistas en que es necesario repensar la actividad ferroviaria porque hoy no se necesitaría tanto lugar ni maquinarias tan grande como las que hay en los talleres de Junín “porque hoy se ha reconvertido lo tecnológico y para revitalizar esa actividad no se necesita tanto”.

Para Traverso, debe llevarse a cabo “un proyecto conjunto y colectivo con una amplia participación ciudadana”.

Una de las propuestas del senador para el predio es la de un complejo universitario: “Siempre tuve la idea de un campus vinculado a la Unnoba, tal como funcionan en otras partes del mundo, donde hay albergues para estudiantes, biblioteca, campos de deportes y muchas otras prestaciones”.

Traverso, que señala que ya habló de esta posibilidad con el rector de la Unnoba Guillermo Tamarit, pone como ejemplo a la Universidad de Lanús, que tiene sus instalaciones erigidas sobre un predio ferroviario de los extalleres Remedios de Escalada. “Veo que ahí hubo una mirada muy criteriosa, que por eso se pudo reciclar y montar gran parte de la universidad en ese lugar. Esas son las cosas que tenemos que observar. Hoy la Unnoba tiene un montón de espacios en los que ha ido creciendo, incluso sobre estructuras ferroviarias, pero no tiene, por ejemplo, un campus”, añade.

Para el dirigente kirchnerista también es clave la apertura de calles. “Sin eso, es muy difícil pensar cualquier proyecto”, afirma.

Pero siempre con condición de que la decisión no quede en un grupo reducido. “Habrá que hacer audiencias públicas o buscar algún formato que nos permita hacer un proyecto que no sea de la Municipalidad ni del Estado nacional, sino que sea consensuado", indica, para luego agregar: “Esto hay que hacerlo rápido, porque el tiempo pasa y esto no se resuelve. Hay que hacer muchas cosas. Urbanizar es encontrar la medida justa de lo que el lugar da. Y hay instituciones y recursos humanos que pueden ayudar a pensar eso”.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Arquitectos de Junín, Pablo Navone, señala que la entidad que encabeza “ha demostrado un interés histórico” sobre el destino que debería dárseles a estas tierras y analiza que “no ha habido un avance serio y metodológico para realmente tomar conciencia de lo que esto significa” porque “nunca hubo una certeza de qué es lo que puede hacer la ciudad con este predio”.

En ese marco, considera que es momento propicio “como para sentarnos en una mesa y delinear un plan de acción, sin mezquindades políticas ni miradas de corte preelectoral, porque en esto va el futuro de la ciudad”.

Según su mirada, en esa hipotética mesa debería estar el municipio, la oposición, el AABE, las instituciones intermedias, la Cootajj y todos los interesados en delinear una estrategia a largo plazo.

“Se intentaron hacer muchos proyectos individuales y cerrados en sí mismos, pero esa no es la forma de tratar un tema urbano tan amplio como este. Reconozco el paseo que se hizo en Jean Jaures, así como la Plaza del Andén, hubo opiniones sobre la Quinta Florida, pero son situaciones independientes, cerradas, puntuales, que no llevan a una solución integral”, advierte Navone.

Un aspecto central, para Navone, es que “cualquier cosa que se haga ahí la va a cambiar ala ciudad, para bien o para mal”, por lo que “hay que ser absolutamente responsables en ese tipo de acciones, trabajar sin mezquindades, saber que los frutos se van a ver en veinte o treinta años; no hay que pensar en sacar un rédito inmediato: los desarrollos de las ciudades llevan tiempo, son largos y hay que estar ajustándolos permanentemente”.

Esto puede incluir edificios públicos, espacios recreativos, educativos, culturales, mixtos, viviendas, sectores comerciales: “Es tan grande que da para todo. No se deben meter todas las intenciones en una licuadora y que de ahí salga un proyecto, esa no es la forma, deberíamos pararnos desde el lado de los deseos y necesidades de la ciudad y, en base a eso, pensar los lineamientos”.

Pero más allá del uso que se les dé, insiste en que “hay que buscar consensos y participaciones activas y reales”. Y sentencia: “Esta vez no se nos puede llamar para una foto y que después las decisiones se tomen en una oficina, los lineamientos tienen que salir con acuerdo de todos”.