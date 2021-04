Rebrote: desde Udocba consideran que deberían suspenderse las clases

Mientras el ministro de Educación, Nicolás Trotta, mantiene firme la intención de que continúen las clases presenciales a pesar de la suba de casos de coronavirus, desde Udocba cuestionan que deberían suspenderse para evitar más contagios.

Así lo expresó la secretaria del gremio, Cecilia Paolizzi, al asegurar también que las medidas son “contradictorias” ya que se prohíben las reuniones sociales para más de 10 personas cuando en las escuelas son al menos 16 en las burbujas.

Si bien Trotta reconoció que "se han detectado casos positivos" de coronavirus en escuelas, "no" tienen "detectado que se produzcan los contagios en un espacio institucional donde se pueden cumplir los protocolos".

Circulación del virus

Con alrededor de una decena de burbujas aisladas en Junín, para la titular de Udocba, las cosas se pueden ir de las manos.

“El problema es que no hay datos oficialmente y no significa que no existan más aislados. Nos vamos enterando pero no hay datos, ni desde el municipio ni desde Educación o Salud”, refirió en diálogo con Democracia.

En esta línea, remarcó que “deberían suspenderse las clases. La escuela es foco de circulación del virus y es mucha coincidencia que volvieron las clases presenciales y los casos aumentaron. La cantidad de contagios va a ser masiva, si no se controla”.

Asimismo, aseguró que “son contradictorias las medidas que se tomaron. Hay un máximo de 10 personas para las reuniones sociales y en las aulas son 15 alumnos y un docente. Hay algunos lugares donde se cumple y otros donde es inviable. La escuela es una reunión pedagógica”.

Por último, reclamó sobre la situación del docente “que sigue con el trabajo presencial y virtual. Hoy están sobrecargados de trabajo y no se tiene en cuenta lo acordado en la paritaria 2020”.

Plan jurisdiccional

La secretaria de Udeb Junín María Inés Sequeira reconoció que, si bien “hay burbujas, alumnos y docentes aislados”, los protocolos “se cumplen”.

“Los protocolos están, surgen del plan jurisdiccional para toda la provincia y después cada institución, junto con directivos y docentes, realiza un plan por escuela, es decir, un protocolo, que se está cumpliendo”.

Aseguró que “cuando no hay insumos o no hay auxiliares o cuando las condiciones no están dadas para que los docentes o los alumnos estén en la escuela, ahí se realiza el trabajo virtual”.

Protocolos estrictos

El ministro Trotta aseguró que el Gobierno nacional siempre promovió "la presencialidad cuidada" y que, para eso, fueron aprobados "protocolos para el regreso seguro" a las aulas en el inicio del actual ciclo lectivo.

"Y fuimos avanzando, los pasos que damos hoy se sustentan en la evidencia construida, la aplicación de protocolos del 2020 y 2021. Llevamos vacunados un tercio de docentes y auxiliares y la evidencia nos confirma que no se producen contagios en las escuelas", precisó.

"Los protocolos son los más estrictos del mundo y si hay que suspender la presencialidad tiene que ser en la mínima unidad geográfica posible según lo que acordamos con todas las jurisdicciones", sumó el ministro en relación con lo resuelto en el ámbito del Consejo Federal de Educación, con la participación de las autoridades educativas de todo el país.