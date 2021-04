Micros: vuelven los servicios diarios desde Junín hacia Venado Tuerto y Jovita

Desde el lunes que viene, la empresa Cóndor Estrella sumará dos servicios diarios que estaban suspendidos por la pandemia.

Uno de ellos es el que une Junín con Venado Tuerto, que cuenta con las paradas intermedias de Fortín Tiburcio, Ascensión, General Arenales, Arribeños, Teodelina y Santa Isabel. Saldrá a las 14.35.

El restante, entre Junín y Jovita (Córdoba), partirá a las 1.55 y se detendrá en las localidades de Vedia, Rufino, Laboulaye y Serrano.

“Si bien la demanda no es considerable, esas localidades estaban incomunicadas”, afirmó Mauricio Puerari desde la firma encargada de los viajes.

Cabe destacar que la empresa mantiene los seis servicios diarios desde nuestra ciudad hacia Retiro.

“En nuestra agencia vendemos para Cata Internacional, que hace Junín-Mendoza, un servicio diario que parte a las 21.30 y regresa a las 20. Desde la gerencia de la empresa nos informaron que se está estudiando la posibilidad de agregar un servicio más al existente”, afirmó Puerari.

La reactivación de los viajes

Cabe recordar que, luego de diez meses sin servicio a raíz de las medidas de aislamiento por la pandemia, el 15 de diciembre de 2020 se reanudaron los viajes Junín-Buenos Aires, ida y vuelta.

Por día hay un total de 12 viajes, que son operados por las empresas Cóndor Estrella, Pullman General Belgrano, Chevallier y Autotransportes San Juan.

El destino es la estación Dellepiane, ya que la de Retiro se encuentra cerrada por reformas. El regreso tiene como destino final la ciudad de General Villegas.

Puerari destacó que las boleterías en la Terminal de Ómnibus de Junín están abiertas y reciben consultas y compras de pasajes con descuentos a jubilados, docentes y estudiantes. En el caso de los discapacitados, la pre-reserva se hace por Internet y en boletería se le da el boleto correspondiente.

Los precios de los boletos de micros a la ciudad de Buenos Aires tienen un costo de hasta $1.630, un incremento del 30 por ciento más comparado con los valores que había antes de la cuarentena.



Ocupación

El subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, recordó que las unidades deben circular con un 65 por ciento de sus butacas ocupadas.

"Como la dimensión de la provincia es tan grande, llevará tiempo poner en marcha el transporte de larga distancia, porque, además, eso va acompañado de la demanda", sostuvo Supply en declaraciones radiales.

"Todos los destinos están habilitados, en algunos casos no hubo viajes porque no hubo oferta", afirmó.

El funcionario bonaerense recordó que "las unidades pueden viajar al 65% de ocupación, aunque no todos los colectivos tienen la misma cantidad de butacas".

Remarcó que se deberá respetar el distanciamiento, "salvo que sea un grupo familiar".

Supply precisó que "cada pasajero queda registrado, se le toma la temperatura al subir al transporte, lo hará con barbijo y no se utilizará el aire acondicionado".

"En el momento que va a subir al colectivo, el turista debe tener el permiso", puntualizó.

Requisitos

Para viajar deberán portar el permiso de la aplicación Cuidar o Permiso Nacional para Circular y, por supuesto, llevar DNI, usar barbijo. Se recomienda que la persona cuente con alcohol en gel para desinfectar sus manos.

Si bien en un principio solo podían viajar los trabajadores esenciales, ya están permitidos los viajes por turismo y exceptuados.