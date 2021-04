Vacunación a mayores de 60 años

Crecen las expectativas por la vacuna china Sinopharm tras ser autorizada para aplicar a personas mayores de 60 años

El jueves último, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en el grupo de mayores de 60 años.

De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd. podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo.

La inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años. El análisis interino reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico en el que participaron 25.730 voluntarios es 78,89%.

En Junín, actualmente no hay vacunas contra Covid-19 para mayores de 60 años de edad, según lo expuesto por el doctor Jorge Herce, director de Región Sanitaria III, al ser consultado ayer por Democracia sobre este tema que ha despertado grandes expectativas.

En vuelo

Los dos vuelos que regresarán a Ezeiza hoy traerán alrededor de 1.500.000 vacunas más.

Este jueves se producirá un hecho inédito hasta el momento ya que, en la misma jornada, llegarán dos aviones de Aerolíneas Argentinas de distintos destinos: el procedente de Moscú y el que aterrizará proveniente de Beijing.

En total vendrían un millón de dosis de Sinopharm, aunque hay que ver si esa cantidad entra en el Airbus o si, como en el viaje anterior, se cargan más de 900.000 y el resto viene por carga normal.

Por otra parte, la Sputnik V está escalando la producción y eso se constata en la seguidilla de vuelos. Hubo el 22 de marzo, el 26, el 28, el 30 y el 1 de abril.