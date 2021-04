Preocupación de gastronómicos por las nuevas medidas y restricciones

Con la resolución publicada el martes en el Boletín Oficial, firmada por el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, entraron en vigencia nuevas restricciones en el marco del aumento de casos de coronavirus.

Las actividades artísticas, deportivas, culturales, sociales, recreativas, familiares o comerciales no podrán desarrollarse entre las 02:00 y las 06:00 y los encuentros sociales, las actividades recreativas y familiares deberán desarrollarse con hasta un máximo de diez (10) personas.

Con las nuevas medidas, el temor se reinstala en el sector gastronómico ante la posibilidad de mayores restricciones.

Democracia dialogó con Alan Tossi, de los comercios Feeling Good y Matilda, y con Jorge Ossola, de Darwin, quienes aseguraron que a raíz de las dificultades económicas atravesadas en 2020, no se resistirían mayores restricciones.

Consultado por este medio, días atrás, el presidente de la Cámara de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, Víctor Casella, aseguró que “hay mucho temor de tener que volver a cerrar”.

Seguir trabajando

Ossola, de Darwin, reconoció que de momento “no va a ser de gran impacto para nosotros porque tenemos público a menor horario. Pero un fin de semana achica un poco los ingresos”.

“Esperamos que esto no sea el primer paso a una restricción mayor como el año pasado y que no afecte como lo hizo”, consideró.

Entiende que la mayoría de los gastronómicos atraviesan la misma situación: “Una restricción como el año pasado no la resistiríamos”.

Ossola apuesta a intensificar los cuidados y concientizar a la gente: “Cuidándonos y concientizándonos deberíamos pasarlo de una mejor manera”, y agregó: “Nosotros siempre cumplimos con los protocolos, nos cuidamos todos para no ser foco de contagio. Realmente espero que podamos seguir trabajando”.

Por su parte, Tossi, de Feeling Good y Matilda, aseguró: “La realidad es que nos afecta mucho porque manejamos distintos públicos y de 2 a 4 con los jóvenes, que se juntan a tomar algo. Veo que cortar a las 2 de la mañana va a generar más fiestas clandestinas”.

“Económicamente son dos horas de consumo que nos impactan”, aseguró y refirió además que “al ser temporada baja en invierno si vuelven a restringir, no podríamos afrontar otro cierre”.

“Esperamos que se avance con la vacuna y los cuidados”, indicó.

Sector golpeado

Tal como publicó Democracia en su edición del lunes 29, el titular de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos remarcó: “Somos el sector que más se perjudicó, los hoteles y restaurantes. Y abrimos con muchas limitaciones, así que el miedo está”.

A pesar de ello, destacó que “hoy el comercio está más preparado, con protocolos y muchos cuidados. Uno se ve más preparado, el año pasado no se sabía demasiado y hoy ya está todo en marcha”.

“Realmente esperamos que no se cierre y que sigamos trabajando. Se sabe que el detonante no son los negocios. Además, no podríamos resistir un nuevo cierre”.

“Hoy trabajamos regularmente pero estamos pagando lo que adeudamos, más lo corriente. Es muy complejo”, aclaró sobre la actualidad del sector.

Fases

El jefe de Gabinete advirtió que, de continuar el aumento de casos, la Provincia deberá restablecer la Fase 3 con restricciones a la circulación adicionales a las anunciadas y subrayó que esas eventuales restricciones que se estudian que no se adoptarán en lo inmediato- "son las que se llevan en espacios cerrados con aglomeración de personas".