Destacan el monitoreo constante de la situación sanitaria en Junín

El concejal Javier Prandi, personal de salud e integrante de la Comisión de Salud del cuerpo deliberante, al ser entrevistado ayer por Democracia, afirmó que se estaba monitoreando permanentemente la situación sanitaria. Actualmente, se registra, en el caso de las escuelas, 12 burbujas de escolares aisladas en Junín.

Respecto a los contagios y las restricciones actuales, el edil dijo que la mayoría de los contagios no se dan en espacios laborales, sino en los recreativos y las reuniones de personas.

En este sentido, advirtió que estamos empezando la segunda ola de la pandemia con 120 casos positivos, un número alto teniendo en cuenta que hace un año no había ninguno.

“Estamos ingresando en la segunda ola de la pandemia, en la que nos vienen precediendo los países de Europa, pero va a llegar a Junín. Ya ha ingresado en los centros urbanos más importantes como Capital Federal y Gran Buenos Aires”, dijo.

“Hace exactamente un año que en Junín no teníamos casos, pero hoy vamos a empezar la segunda ola con 120 casos, una base de números importante. Sin ninguna duda, estamos más preparados, tenemos más conocimiento y hay un pequeño porcentaje de la población que ya empieza a tener cobertura con la vacuna. Lamentablemente, dicha cobertura es muy baja, puesto que el promedio de vacunados es de 2,6 % de segunda dosis y 6,4 % de la primera dosis”, explicó.

Prevención

“Es importante que sigamos con los controles que veníamos teniendo. Tenemos claro lo que no tenemos que hacer y lo que sí para prevenir los contagios: uso de cubreboca, distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón o con alcohol y, fundamentalmente, la ventilación de los ambientes”, explicó el doctor Prandi.

Consultado sobre si la Comuna debería tomar alguna medida en el marco de la emergencia sanitaria, el doctor Prandi dijo que en principio las medidas son las que se tomaron en toda la pandemia, con un monitoreo permanente de la situación local.

Respecto a las reuniones de la Mesa de Salud local, el concejal dijo que no se reúnen como solían hacerlo el año pasado, pero sí con el equipo de Salud de la Municipalidad y el intendente.

Escuelas

Sobre la apertura de las escuelas para las clases presenciales y la suspensión de clases en algunas burbujas de alumnos, el doctor Prandi explicó: “En ese contexto fue planificado el inicio de clases, con el mantenimiento de ciertas burbujas: grupos con número limitado de alumnos que, cuando aparece un caso, se aísla solamente la burbuja y no toda la división o el año”.

“En este momento, hay 12 burbujas aisladas en Junín. Una de las burbujas estaba con un resultado pendiente, pero en los otros casos vemos que da resultado el tema de la burbuja, no se contagiaron los 15 escolares de dicha burbuja. Es decir, generalmente cuando aparece un caso, el resto se mantiene sin contagiarse, por lo tanto, parece que han aprendido niños y adolescentes el uso del barbijo y sobre el cumplimiento del aislamiento, entre otras medidas”, afirmó.