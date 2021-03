Alerta en la Ciudad por el aislamiento de casi una decena de burbujas en colegios

Con la suba de casos en la Provincia, una de las preocupaciones es la situación educativa y la presencialidad en las escuelas.

Si bien en nuestra ciudad los casos se muestran en una suba leve, lo cierto es que ya hay burbujas aisladas y muchos se preguntan cuánto más se podrá continuar.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró: “Nuestra decisión es tomar medidas contra la presencialidad en la mínima unidad geográfica posible. La presencialidad es la regla y la virtualidad la excepción”.

Desde Suteba, Francina Sierra se mostró conforme con la adaptación realizada según el plan jurisdiccional y sostuvo: “Estamos cuidándonos entre todos”.

Por su parte, Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba, cuestionó que “se minimizan cuestiones para continuar con la presencialidad y va a ser un caos sanitario”.

Escuelas y rebrote

Consultada por Democracia, la secretaria de Suteba aseguró: “Vemos que en las escuelas se encuentran los insumos que realmente se necesitan para cumplir con las condiciones de bioseguridad, se respetan las entradas escalonadas y la separación por burbujas”.

Así, remarcó que a un mes del comienzo de las clases “se ha podido establecer esta nueva organización institucional que sin lugar a dudas es un aprendizaje para todos porque es absolutamente nueva”.

Indicó además que “donde no hay condiciones las clases de suspenden, si faltan insumos, hasta que no llegan no se continúa. Nos hemos apropiado del plan jurisdiccional y estamos cuidándonos entre todos”.

“En este momento hay burbujas aisladas, se han trabajado en conjunto con las autoridades sanitarias del municipio y educativas. Aproximadamente, hay seis burbujas y docentes que han sido aislados pero todo dentro del marco que establecen los protocolos, por lo que hoy no se vislumbra un aumento de casos exponencial y eso nos hace pensar que todavía tenemos espacio para la presencialidad por un tiempo más. Por supuesto, todo esto va a estar sujeto a lo que signifique el rebrote del coronavirus y lo que determinen las autoridades sanitarias, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas”.

Paolizzi, por su parte, aseguró que son más las burbujas aisladas. “Calculamos un promedio de 10 burbujas. Oficialmente no hay datos. No hay acceso a información”.

En esa línea, cuestionó que “no se está prestando atención a los síntomas. No se lleva de manera correcta el protocolo. Se minimizan cuestiones para continuar con la presencialidad y va a ser un caos sanitario”.

“Si la administración pública tiene teletrabajo, cómo hacemos con la cantidad de gente que moviliza la educación”, subrayó.

“Nosotros defendemos la salud. La presencialidad a costa de los alumnos y los docentes es inviable. No podemos decir que ante el incumplimiento de protocolos o ante la segunda ola se exponga el trabajo que vinieron haciendo los docentes en 2020”.

“La presencialidad es la regla”

Tras las protestas de algunos gremios docentes por el aumento de casos de coronavirus en todo el país, el ministro Trotta reiteró que la presencialidad en las aulas debe ser "lo general" y la suspensión de clases "la excepción", por lo que aclaró que cualquier restricción se dará "en la mínima unidad geográfica" y no a gran escala.

"Si tenemos que suspender la presencialidad, puede ser en una escuela. Nuestra decisión es tomar medidas contra la presencialidad en la mínima unidad geográfica posible. La presencialidad es la regla y la virtualidad la excepción", manifestó.

En esta línea, frente al pedido de algunos gremios de suspender las clases por la muerte de un docente de Villa Lugano y el aumento de casos en todo el país, aseguró: "No estamos de acuerdo con la suspensión de clases. No es el consenso que hemos construido con todos los actores del sistema educativo. Hoy tenemos una evidencia que nos confirma que es posible un regreso cuidado".