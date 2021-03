El caso Daglio provocó un arduo debate entre la bancada oficialista y la oposición

Todos los concejales estuvieron a favor del repudio y la adhesión al pedido de Justicia efectuado por la familia de la psicóloga juninense María Rosa Daglio. Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al proyecto de comunicación del oficialismo, por considerar que se estaba haciendo un “caranchismo” político o “un mero uso político de las víctimas”.

Desde este frente señalaron que el pedido impulsado por Juntos por el Cambio fue dirigido al presidente de la Nación, al gobernador bonaerense y al ministro de Justicia bonaerense, cuando en realidad debería haberse dirigido a la Justicia que intervino en el hecho de dictar prisión domiciliaria (en Morón) al delincuente (Alejandro Miguel Ochoa), que luego mató a Daglio en un hecho de inseguridad ocurrido en Ramos Mejía.

En este punto cabe mencionar que, el 29 de abril de 2020, la Sala 1 de la Cámara Penal de Mar del Plata le concedió «arresto domiciliario por Covid en el marco de la pandemia» a este delincuente que, al momento de ocurrido el hecho, tenía dos pedidos de captura vigentes.

Los ediles del Frente de Todos señalaron que el preso no cumplió una disposición judicial, que luego volvió a delinquir, en este caso como motochorro, en Ramos Mejía, donde efectivamente terminó con la vida de la psicóloga en cuestión, el 19 de marzo del corriente año.

Por lo expuesto, la iniciativa de Juntos por el Cambio fue rechazada por los diez ediles del Frente de Todos, pero al valer doble el voto del presidente del Concejo Deliberante, que responde al oficialismo, fue aprobada por mayoría, con 11 votos a favor y 10 en contra, por lo que será elevada a las autoridades nacionales y provinciales en cuestión.

Al respecto, el edil Marcelo García (Juntos por el Cambio) dijo que la medida (prisión domiciliaria) es muy cuestionable en cuanto a la “resocialización de un entenado” y que el pedido del Concejo fue dirigido al presidente de la Nación, al gobernador y al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque en algunas oportunidades el presidente Fernández había respondido a las “sugerencias” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica.

Opinó que había que evaluar la aplicación de la normativa sugerida a nivel general por la Comisión Interamericana, por ejemplo, el otorgamiento de una prisión domiciliaria para un reo como el que mató a Daglio. “Y así deberíamos hablar de otros femicidios”, acotó García, palabra que luego fue muy cuestionada por concejales del Frente de Todos, porque destacaron que este era un hecho de inseguridad y no un femicidio, ni un caso de violencia de género, y consideraron que urgía que este cuerpo deliberativo hiciera “una capacitación sobre la Ley Micaela”.

“Obviamente que acompañamos el repudio y adherimos al pedido de justicia”, aclaró Rodolfo Bertone (Frente de Todos), pero apuntó que el proyecto del oficialismo estaba mal redactado. Su par de bancada, Maximiliano Berestein, opinó lo mismo, manifestando que no se entendía el proyecto, que al oficialismo le faltaba técnica legislativa, que era la Justicia, y no el Ejecutivo, el que dictaba sentencias o disposiciones, como fue en este caso una prisión domiciliaria que el imputado incumplió.

Predio ferroviario

“Juntos por el Cambio se negó a debatir el futuro de los predios ferroviarios”. Así lo afirmó el concejal del Frente de Todos, Maximiliano Berestein, luego de que el bloque de ediles de Juntos por el Cambio se opusiera al proyecto que impulsaba la conformación de una comisión para debatir y consensuar un proyecto de desarrollo en los predios ferroviarios.

El concejal del Frente de Todos, Maxi Berestein, expresó en su alocución en el recinto: “Hace unos 15 meses los vecinos de Junín recibíamos la noticia de que 28 hectáreas de los predios ferroviarios en Junín, que no estaban en uso, pasaban con un permiso precario al Municipio de Junín. Luego el intendente anunció inversiones, construcción de viviendas, creación de un polo textil. Pero luego de 15 meses solo podemos ver abandono y mugre, autos y motos deteriorándose”.

“Ante esta situación lo que nosotros solicitamos a la AABE es saber el estado actual ya que, por lo que sabemos, el convenio es muy precario y no le da facultades al Municipio para el desarrollo y, como tampoco pasó por el Concejo Deliberante, desconocemos el contenido”, afirmó Berestein.

Además, dijo: “Le pedimos que se conforme una ´Comisión de Desarrollo Estratégico´ con la participación del Municipio, del AABE, del Ministerio de Transporte y con organizaciones de la comunidad de Junín para lograr un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que promueva un uso adecuado de los terrenos”.

Aprobados

Los despachos que fueron aprobados por unanimidad son:

- Distinguiendo con el Título de Mérito al Ciudadano -”Post- Mortem” por su actividad cultural al director de coros “Luis Alberto Giagante”.

- Prórroga adhesión al estado de Emergencia Sanitaria conf. Art. 8º del Decreto 132/2020 de la Pcia. De Bs.As., dispuesto por Ordenanzas Nros. 7682 y 7751/2020.

- Solicitando al Ejecutivo la colocación de luminarias sobre calle Alberdi entre Ruta 188 y Escuela 26, ubicada en Campo La Cruz.

- Modificación tarifa de transporte público de pasajeros, de taxis.

- Comunicación solicitando al Ejecutivo que se concreten acciones y recursos necesarios para potenciar la campaña de difusión de vacunación contra el virus SARS.CoV-2.

- Solicitud dirigida al Ejecutivo municipal de informe sobre funcionamiento de los C.A.P.S.

- Comunicación solicitando a la dirección ejecutiva del H.I.G.A. que informe sobre cumplimiento del Plan Estratégico para Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, receptado y aplicado en la provincia de Buenos Aires.

Juzgado Federal

El Ministerio Público de la Nación respondió al Concejo Deliberante que en la Fiscalía Federal de Junín, a cargo de la fiscal federal subrogante Marisa Beatriz Nigro, al 26 de marzo último no se habían iniciado causas en las que se investigaran presuntos ilícitos cometidos en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en Argentina.