La curva de contagios volvió a subir y hay 112 infectados con Covid en Junín

Con los signos de alerta ante una inminente escalada de casos de coronavirus, las cifras en Junín se modificaron luego de tres semanas en baja.

En la última semana, del 22 al 28 de marzo, se contabilizaron 106 casos, es decir 39 casos más que la semana anterior (con 67). Cabe destacar que entre el 8 y el 14 se habían registrado 80.

Cabe destacar que en la semana del lunes 1° de marzo y hasta el domingo 7 se habían registrado 97 casos, -39 menos que los siete días previos (del lunes 22 al domingo 28 de febrero, cuando se contabilizaron 136 positivos).

Tras los 401 contagios registrados entre el 11 y el 17 de enero, fueron todas bajas semanales: 305 (18 al 24 de enero); 239 (25 al 31 de enero); 166 (1° al 7 de febrero); 147 (8 al 15 de febrero) y 117 (16 al 23 de febrero).

Nuevamente hubo seis fallecimientos en Junín y el total asciende a 221.

Reporte diario

La Secretaría de Salud de Junín informó que ayer se analizaron 73 muestras en el laboratorio (12 no residentes). De Junín, 48 resultaron negativas y 13 positivas. Además, se sumaron 6 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo. Es decir que el total fue de 19 nuevos contagios.

Los casos positivos corresponden a 7 mujeres y 12 hombres. De estos, 17 casos corresponden a contactos estrechos y 2 tienen nexo en estudio.

Asimismo, se registraron 21 casos sospechosos de Junín y 4 no residentes, que corresponden a las localidades de Salto, Carabelas, Merlo y San Gregorio.

En el día de ayer se sumaron 43 sospechosos de los cuales 11 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

A su vez, se informó que recibieron el alta 12 personas de nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

Se informó que falleció una persona de nuestra ciudad, se trata de una mujer de 77 años.

En el país

Otras 81 personas murieron y 7.208 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 55.449 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.308.597 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según los datos del ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.505 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,3% en el país y del 59,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación el total de inoculados asciende a 3.641.903, de los cuales 2.976.247 recibieron una dosis y 665.656 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 4.594.745.

Un 59,66% (4.301 personas) de los infectados de ayer (7.208) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 2.308.597 contagiados, el 90,07% (2.079.515) recibió el alta y 173.633 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que murieron 46 hombres y 34 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.

Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.257 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.044.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 37.193 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 8.687.916 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 968.108 casos y la Ciudad de Buenos Aires, 256.505.

En el mundo

La pandemia de coronavirus dejó al menos 2.777.761 muertos en el mundo desde que la aparición de la enfermedad, en diciembre de 2019, según un balance en base a fuentes oficiales, y sumó 600.000 contagios solo en las últimas 24 horas.

Desde el comienzo de la epidemia más de 126.622.220 personas se contagiaron y aunque la mayoría de los enfermos se recupera, una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.

Chile empezó ayer una estricta cuarentena que afecta a 16 de los 19 millones de habitantes ante un fuerte rebrote de la enfermedad.

Brasil, en tanto, enfrenta el peor cuadro, con hospitales colapsados, cementerios trabajando fuera de turno y una política sanitaria errática, que llevó los contagios a cerca de 100.000 diarios y las muertes por arriba de las 3.000.

En Europa, Francia reforzó ayer los controles para evitar los desplazamientos de la población, y desde la noche del viernes se extendieron a otras regiones las medidas de confinamiento ya impuestas en París y otros sectores.

España, donde el número de contagios volvió a aumentar, exigirá a quienes lleguen por ruta desde Francia un test PCR negativo de menos de 72 horas, aunque Madrid, que tiene bares abiertos y toque de queda nocturno, se volvió el refugio de los escasos turistas europeos.