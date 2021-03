La Asociación de Productores y Asesores de Seguros del Noroeste celebró los 20 años

La Asociación de Productores y Asesores de Seguros del Noroeste cumplió 20 años y lo celebró ayer con un almuerzo en el Hotel Piedramora de Junín, donde se agasajó a los socios.

“La Asociación tuvo cinco presidentes de los cuales dos fallecieron, Daniel Perea y Jorge Cammarata, que fueron fundadores. Lamentablemente, hoy no pueden estar en esta alegría y nunca hay que olvidarse de la gente que trabajó”, afirmó a Democracia Daniel González, presidente de la APAS Noroeste.

Cabe recordar que tras varios años de trabajo sostenido, a fines de 2019, la agrupación inauguró su sede en Junín, en un inmueble ubicado en Roque Vázquez 7, en cercanías de Bartolomé Mitre.

“Cualquier entidad tiene el sueño de tener la casa propia y la pudimos tener gracias a la ayuda de la Federación. Por ejemplo, esto nos permite realizar los cursos en nuestra sede para no andar de un lado a otro”, indicó González.

“A los productores que tienen deseo de tener la matrícula podemos instruirlos y capacitarlos desde nuestra asociación. Comenzamos con 15 socios y lo que ha pasado durante el tiempo es un orgullo”, destacó.

“Esto comenzó hace 35 años con la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (Fapasa), y en 2001 se conformó APAS Noroeste y nos pudimos juntar sabiendo que no somos enemigos y sí competidores”, recordó.

“Actualmente, estamos en una época con muchísimos socios. Nuestra designación de APAS Noroeste nos permite trabajar con otras regiones, lo que nos ha ayudado”, señaló. Y agregó: “De ahora en adelante lo importante es ir formando nuevos dirigentes”.

“Esta pandemia sirvió para comprobar la importancia de los asesores de seguros. A veces es importante agruparse y eso lo vimos en la pandemia con los más de 100 productores de seguros que hay en Junín”, reconoció.

“También integramos el Foro de Seguridad de Junín, ya que sabemos y estamos cerca de los siniestros aportando nuestros conocimientos”, indicó.

Por último, destacó que “Agustina Decarre va a estar al frente de la Federación, lo que es un orgullo y es la primera mujer de estar en la presidencia”, informó González.

Comisión Directiva

Presidente: Daniel González.

Vicepresidenta: Mariela Echeverría.

Secretaria: Valeria Estabio.

Tesorera: Agustina Decarre.

Vocal Titular: Iván Lazzaro.

Vocal Titular: Daniel Ferreyra.

Vocal Suplente: Juan Carlos Garrote.

Vocal Suplente: Ricardo Lorio.

Revisor de cuentas titular: Carlos Reguera.

Revisor de cuentas titular: Oscar Tosso.

Revisor de cuentas titular: Néstor Domínguez.

Revisora de cuentas suplente: Claudia Páez.