Una familia de clase media gasta entre 70 y 100 mil pesos para vivir

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el costo de la Canasta Básica Total (CBT) da cuenta de que una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $57.997 para no caer debajo de la línea de la pobreza. Se trata de una cifra que crece mes a mes (el último salto fue del 2,7%) al ritmo de una inflación que no da tregua.

No obstante, si se tuvieran en cuenta gastos frecuentes de un grupo familiar, que están un poco más allá de lo que incluye la canasta básica, ese número estaría cerca de las seis cifras.

Es que hay organizaciones que estiman el costo de vida de la llamada “clase media”. El Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) es una de las agrupaciones que hace esta medición, para lo cual -siguiendo el ejemplo de la familia tipo- a la CBT le suman el alquiler de una vivienda para cuatro personas, el mantenimiento de un auto de alrededor de diez años de antigüedad, un abono de medicina privada, la erogación que significa mandar a dos hijos a un colegio privado y el pago de la cuota del club.

Si se toman estos mismos parámetros para medir el costo de vida de una familia de clase media juninense, los gastos pueden llegar a unos cien mil pesos y hasta superarlos.

Mediciones

En general, las consultoras y el propio Indec establecen modelos de familia tipo integradas por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8.

Aunque más allá de lo que establece el organismo estadístico oficial hay estudios que establecen parámetros que podrían denominarse como de una canasta básica de clase media. Esos valores pueden trasladarse a la realidad de Junín para establecer cuánto dinero necesita una familia de clase media a nivel local.

Gastos de una casa

Un ítem que tiene uno de los pesos mayores en esta canasta es el alquiler de una inmueble. Es cierto que están los que son propietarios, pero todavía hay mucha gente en nuestra ciudad que todavía no tienen su vivienda.

“La cantidad de familias que alquilan crece año a año”, remarca el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, Daniel Di Palma. Y agrega: “Esto es así producto del déficit habitacional y las pocas políticas públicas implementadas en los últimos años para producir viviendas y generar posibilidades para que las familias logren hacerse de su propio hogar. Eso, sumado a los impactos devaluatorios e inflacionarios, hace que sea poco previsible que una familia pueda comprar su lote y construir su vivienda”.

En ese contexto, el costo del alquiler de una casa para una familia tipo en Junín no es menor a los $20.000. “Estamos hablando de una casa de dos dormitorios, con un patio chico y no cerca del centro”, aclara el martillero local. Es por ello que no es raro que esos valores también pueden subir hasta 25, 30 o 35 mil pesos, dependiendo las prestaciones del inmueble y su ubicación.

A esto hay que añadirle los impuestos y servicios propios de una casa. Una factura mensual de energía eléctrica en esta época no baja de $1500, mientras que la de gas natural ronda los $800 a $1000 (siempre tomando como referencias hogares con cuatro integrantes).

En tanto, los impuestos municipales, como Conservación de la Vía Pública y Servicios Sanitarios, suelen ser de alrededor de $1500 por bimestre.

Educación y recreación

En determinados segmentos es común que los chicos vayan a escuelas de gestión privada. En la actualidad, la cuota de esos colegios en Junín está alrededor de $3500, aunque puede ser un poco más también.

Adicionalmente, el costo de enviar a dos chicos a clases de inglés particular es de unos $6000 ($3000 cada uno). Claro que aquí también hay opciones más elevadas, en los casos en los que los alumnos concurren hasta cuatro veces por semana.

Otra actividad usual es la de realizar alguna actividad deportiva, danzas o la concurrencia a un club, lo que, en promedio, cuesta más o menos $1000 por niño.

Mantener un auto

El mantenimiento de un vehículo es otro de los ítems que se lleva buena parte de las erogaciones mensuales. Para esto, se toma como referencia un automóvil mediano.

Si se considera que un coche promedio tiene un tanque de unos 50 litros, para llenarlo se deben gastar unos $4500 con nafta Súper y $5200 si se opta por premium. Más allá del uso que se le dé al auto, se puede estimar que una familia tipo consume un tanque y medio por mes.

A esto hay que adicionarle unos $1500 de patente y $3000 por un seguro.

También se debería considerar el costo de una revisión anual, que incluya cambio de aceite y filtros, control eléctrico, mecánico y de dispositivos de seguridad, más alineación y balanceo de neumáticos, con un costo que puede rondar los $8400 que, si se prorratea en un año, serían unos $700 al mes.

Otros gastos

Las compras en supermercados, carnicerías y verdulerías se llevan una porción importante en este análisis. De acuerdo a las estimaciones de diferentes consultoras, los gastos en este apartado para una familia tipo no son menos de $30.000 por mes, lo que incluye alimentos y bebidas, pero también elementos de limpieza y tocador, entre otros.

Asimismo, hay que considerar que los costos mensuales para la clase media también suelen incluir el pago de un plan de medicina privada y, en este sentido, el piso de un abono de este tipo básico que incluya a los cuatro miembros del grupo familiar es de unos $10.000.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay prestaciones que tiempo atrás eran consideradas como consumos especiales y hoy se han vuelto servicios imprescindibles para las familias. Uno de ellos es el teléfono celular cuyos abonos, para dos aparatos, rondan los $3000 ($1500 cada uno).

Internet y televisión por cable o satelital son otros servicios que se volvieron habituales y el pack por ambos productos hoy está alrededor de $3000, si se consigue en promoción.

Lo mismo sucede con el monitoreo de una alarma para la casa, algo que es muy común en la ciudad cuyo valor, en promedio, actualmente es de unos $1500 por mes.

Seis cifras

La suma de los gastos estimados hasta aquí por alimentación, alquiler, impuestos, mantenimiento de un vehículo, salud, educación y recreación alcanzan los $98.200.

Esto no incluye gastos en indumentaria, librería, medicamentos que no estén cubiertos por la prepaga o la obra social, arreglos de la casa y otras eventualidades. Con lo cual, si se toman en cuenta también todas estas variables, el cálculo supera holgadamente los cien mil pesos.

Una situación que se torna más compleja aún si se tiene en cuenta que en el próximo mes habrá ajustes en distintos rubros. Hace 48 horas el gobernador, Axel Kicillof, anunció que en abril se implementará un aumento del 7% en la tarifa eléctrica. Además, el 31 de marzo también concluirá el congelamiento de los alquileres dispuesto por el Gobierno nacional a partir de la emergencia que sobrevino con la pandemia de Covid19, tras lo cual propietarios e inquilinos deberán acordar cómo continúan los contratos.

Estos son solo dos ejemplos y hay más, como los sucesivos incrementos que vienen sufriendo los combustibles desde, desde agosto a hoy, acumulan alzas en torno al 43%.

Poder adquisitivo

Todo esto da cuenta de la delicada situación que atraviesan los asalariados.

Teniendo en cuenta la remuneración promedio “de bolsillo” en el sector público, privado e informal de la economía local, se necesitan casi dos sueldos para alcanzar la canasta de la clase media.

Sin embargo, el poder adquisitivo sigue perdiendo frente a la inflación. De acuerdo a los números oficiales, enero fue el tercer mes consecutivo en que los salarios (registrados, en este caso) subieron menos que los precios, ya que tuvieron un alza del 1,8% mientras la inflación fue del 4%. Es más: en el último año acumula una caída de 10,2 puntos.

Habrá que ver si, en lo que resta de 2021, los acuerdos salariales terminan estando por encima de los precios o si continúan siendo derrotados por la inflación.