Fiorini: "Se salteó la institucionalidad en la vacunación"

El senador bonaerense por Juntos por el Cambio Juan Fiorini afirmó en una entrevista con el programa Reporte Especial (TeleJunín) que hubo una utilización política del plan de vacunación contra el coronavirus y reclamó a la Provincia que ponga el foco sobre los adultos mayores y los geriátricos.

“La vacunación es un tema de agenda porque hay problemas, constantemente nos llegan mensajes, sobre todo de adultos mayores, que se anotaron en diciembre y todavía no los vacunaron, nos preguntan por qué hay gente joven que se vacunó”, afirmó.

Y cuestionó: “Las vacunas se colocan en Junín en sindicatos y no en los CAPS, que se utilizan constantemente para vacunar contra otras enfermedades. Hubo una utilización política de la vacunación y se salteó la institucionalidad en muchos municipios, sobre todo en aquellos que tienen un color político diferente de la gobernación bonaerense. El intendente Pablo Petrecca no puede aportar todas las herramientas y el personal de salud, que ya tiene experiencia, porque no se está utilizando. La inscripción se realizó en lugares partidarios, vemos como voceros a algunos sindicatos”.

“Es lamentable que no haya espacios en el ámbito provincial para poder participar. En Junín el intendente creó los espacios. La mesa sanitaria, a pesar de las diferencias, sigue trabajando, quizás no con los actores políticos como correspondería", dijo.

Compromiso con la educación

Sobre el regreso a las clases presenciales, afirmó: "Es lamentable que hayamos tenido que discutir tanto, ya que quedó demostrado que no hubo un aumento de los contagios por las clases. Llevamos más de un mes y en Junín estamos en una meseta muy baja de casos. Es una discusión que se hizo muy larga. El compromiso que tenemos que tener con la educación no se discute. Perdimos un año para las clases presenciales y se podría haber hecho antes”.