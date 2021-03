Costa: "Buscamos ampliar y fortalecer Juntos por el Cambio"

Vecinos Unidos, el espacio que encabezan los senadores provinciales Roberto Costa y Lucas Fiorini, realizó un encuentro en Junín con la presencia de 350 dirigentes de 80 distritos bonaerenses. La actividad se encuadra en un armado político centrado en la dirigencia local que los legisladores están haciendo para -aseguran- “ampliar el espacio no oficialista y volver a ser una alternativa de gobierno, con una construcción de abajo hacia arriba, que respete y defienda al dirigente territorial, vinculándolo y articulando en un proyecto provincial y nacional”.

“Buscamos ampliar y fortalecer Juntos por el Cambio. Para eso lo primero es la unidad, que hemos cuidado de manera particular en el Senado provincial, donde tenemos mayoría, pero a la vez sabemos que esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos abrir las puertas, de manera real, para quienes vienen de otros espacios políticos y también para contener al dirigente territorial, que no ha sido lo suficientemente respetado y cuidado. No propiciamos la grieta ni la división sino que sumamos desde el convencimiento de los valores de la democracia, la república, la honestidad y la prioridad de escuchar al vecino, gestionar con eficiencia y sensibilidad y trabajar fuerte y con sentido común”, afirmó Costa.

“Nos alegra que haya empezado a hablarse desde muchos lados de la territorialidad, señal de que el planteo por el cual nacimos es el camino para volver a crecer cuantitativamente y para ofrecer un gobierno cualitativamente mejor. Tal vez, nosotros lo vimos claro precisamente por venir del territorio, por ese contacto con el dirigente local, que está con el vecino”, destacó Lucas Fiorini.