Actividad musical en el MACA para conmemorar el Mes de la Mujer

El próximo domingo 28 de marzo, a partir de las 17, se concretará en el MACA (Jorge Newbery 357) la presentación de Pamela Santiago y Gardenias, una propuesta musical abierta a la comunidad.

La invitación a disfrutar de la propuesta estuvo a cargo de Gimena Picchi, integrante de la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín, quien afirmó: "Dentro de las actividades que estamos realizando desde la cartera cultural para conmemorar el Mes de la Mujer, este domingo 28 de marzo, vamos a estar realizando una tarde de música en MACA. Queremos invitar a todos los vecinos a disfrutar de esta propuesta, una tarde de muy buena música".

"La entrada es libre y gratuita y no es necesario inscribirse previamente. Además, no se suspende por lluvia. La idea es celebrar el Mes de la Mujer desde un lugar de reflexión", concluyó Picchi.

Pamela Santiago será una de las encargadas de poner música a la tarde del domingo, con una propuesta más que interesante.

"La presentación será con canciones propias y muchas invitadas, para cantar, bailar y tocar. Estoy muy contenta de salir a la cancha con canciones propias, algo que me pone algo inquietante, por eso invitamos a todos a compartir una tarde maravillosa en un espacio tan lindo como es el MACA".

Las chicas de Gardenias, Milene Morales y Karina Mosquera también serán protagonistas de la propuesta. "Nosotras no tenemos temas propios, pero hacemos música del repertorio popular argentino y latinoamericano. También tendremos invitadas, por eso invitamos a todos el domingo a partir de las 17 horas para disfrutar de esta linda propuesta", manifestó Morales.