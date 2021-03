"Con una dosis el número de contagios va a seguir aumentando"

La infectóloga Silvia González Ayala aseguró que el país afronta "técnicamente la tercera ola de coronavirus tras la segunda ola del mes de diciembre".

La especialista habló de "un aumento sostenido de contagios con 8 mil o 9 mil casos por día". "Si observamos lo que ocurre en los países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile, hay que estar atentos por la introducción de nuevas variantes", dijo.

En ese sentido, llamó a prestar atención con lo que sucede con "una nueva variante registrada hace dos semanas en el estado de Rio Grande Do Sul", en Brasil, en el límite con Argentina.

En diálogo con el canal TN, también alertó por la gran circulación de la variante del Reino Unido en Chile y la variante de Manaos en los países cercanos.

Por otro lado, advirtió por el "relajamiento" en el último tiempo de la población por debajo de los 50 años, a diferencia de los adultos mayores que mantienen los cuidados sanitarios.

Además, reclamó "contar con la cantidad de vacunas para proteger a los grupos vulnerables" y "terminar con la vacunación en el sector de salud". Destacó la vacunación en la Capital Federal de las personas mayores de 80 años.

A su vez, dijo que "una sola dosis no alcanza". "En Chile, una dosis brinda una protección menor que el esquema completo de dos dosis. Desconocemos el tiempo de protección que brinda esa dosis".

Por ende, dijo que es fundamental respetar "el esquema con el que las vacunas fueron estudiadas".

"Para estas vacunas desarrolladas en emergencia la OMS dijo que protegen más del 50 por ciento, pero es una situación de excepción. Otras vacunas por otras enfermedades tienen eficacia del 90 por ciento", dijo.

González Ayala "destacó que la Sputnik V tienen una eficacia del 92 por ciento con las dos dosis, mientras que la de Oxford ronda en el 76 por ciento. En tanto, se esperan al respecto informes sobre la vacuna Sinopharm de China, de la cual no hay información", sostuvo.