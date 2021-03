Beneficios en el estacionamiento medido para los comerciantes

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, el presidente de Sociedad Comercio e Industria, Marcos Maroscia, y el director de Grupo Junín, Pablo Torres, acordaron que los comerciantes de Zonas 1 y 2 tendrán un beneficio de un 20% de descuento cuando compren estacionamiento medido.

Además, los asociados de Comercio e Industria tendrán un descuento mayor a cargo de la institución. Este beneficio comenzará a regir a partir del mes de abril.

Al respecto, Petrecca manifestó: "En la última reunión que tuvimos con la nueva comisión de Comercio e Industria nos plantearon la necesidad de encontrar algún esquema de beneficios para el comerciante. Todos sabemos que el estacionamiento medido es un sistema que rige en todo el mundo y tiene como objetivo lograr la rotación de los autos estacionados en las zonas céntricas. Es una política pública que muchas veces no es muy bien recibida, pero consideramos que es necesaria para el reordenamiento del tránsito. El planteo fue buscar algún beneficio, por lo que le pedí a los directivos de Grupo Junín una alternativa al respecto".

"Hoy queremos anunciar, en conjunto con el presidente de Comercio e Industria y el director de Grupo Junín, un beneficio para los comerciantes de Zona 1 y 2 de un 20% de descuento en la compra de estacionamiento medido a la tarifa que hoy rige por ordenanza. Esto será un beneficio no solo para los asociados de la Cámara, sino para todos los comerciantes en general. Es un paso importante y un gesto que proviene del diálogo que hay con las instituciones", dijo.

"Esto podrá ser trasladado al comercio y de este al cliente para tener un beneficio para ambos. Coincidimos que sería importante poder llevarlo adelante y a partir del mes de abril el beneficio estará vigente. El objetivo es que sea trasladado al cliente. Además, como todos saben, lo que se recauda con el estacionamiento medido está destinado a financiar el transporte público, sabiendo la inversión que hacemos todos los meses para sostenerlo financieramente. Esto es una rueda virtuosa ya que permite que el colectivo siga funcionando para que más vecinos lo utilicen para sus necesidades. En este sentido, es algo que nos beneficia a todos".

Por su parte, Maroscia dijo: "Es un beneficio muy importante para la parte comercial y esta fue la segunda reunión por el pedido que habíamos solicitado. Estuvimos hablando con los directivos de Grupo Junín y es una gran noticia no solo para el socio de Comercio e Industria, sino también para todos los comerciantes de Zona 1 y 2. También nosotros vamos a hacer un descuento más a ese 20% para todos nuestros asociados. La idea puntual es que se lo traslade al cliente para generar una rotación y que la gente se pueda acercar al centro con el menor costo posible. Tenemos un muy buen diálogo con el municipio y esto refuerza el vínculo que tenemos".

En tanto, Torres explicó: "En lo que hace al vecino que vaya a estacionar no cambia nada, pero sí tiene la posibilidad el comerciante de adquirir tiempo de estacionamiento en Comercio e Industria para ser trasladado a sus clientes y con esto generar un círculo virtuoso entre las instituciones para que el beneficiario último sea el vecino de Junín. Con respecto a lo que decía el intendente Petrecca, no es menor que la recaudación del sistema va a parar al transporte público para su sostenimiento. Y con esto posibilita que la gente de la periferia venga al centro y pueda acceder a todo lo que está ubicado en este lugar. Quizás con esto la gente venga más porque el micro está barato, hay boletos gratis y ahora esta posibilidad. La idea es seguir trabajando en esto y lograr acuerdos para beneficiar a cada uno de los juninenses".