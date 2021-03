Preocupa la suba de casos en AMBA y se espera un rebrote de Covid en Junín

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, indicó ayer que hace tres semanas que la curva de contagios de casos de coronavirus "dejó de bajar" y en la última semana se registraron un promedio de 400 casos diarios más, hecho que le adjudicó a un relajamiento en la población.

En nuestra ciudad, si bien no se registró una suba de contagios, de momento es innegable una relajación de la sociedad, acompañado por el avance de la campaña de vacunación.

Consultado por Democracia, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, aseguró que “el crecimiento de casos en la provincia está dado a expensas del AMBA, y no ocurrió lo mismo en el interior”, pero aseguró que “ya aprendimos que, cada vez que hay un aumento del número de casos en el AMBA o Ciudad de Buenos Aires, de alguna forma eso se traslada al resto de la provincia”.

El doctor Carlos Lombardi, secretario de Salud del Gobierno de Junín, destacó que “se sabía que iba a haber un rebrote” y remarcó la importancia de la vacunación y de continuar con los cuidados.

Rebrote

Sin dudas, la situación que se evidencia en la Provincia acciona algunas alarmas en la ciudad y el interior en general ante el temido rebrote: “Es verdad que si uno toma la provincia globalmente hay un aumento de casos en las últimas semanas, no es muy importante pero es sostenido. Ese crecimiento de casos está dado a expensas del AMBA, pero no ocurrió lo mismo en el interior”, explicó el director de la Región Sanitaria III.

“No obstante, se deben seguir las precauciones de siempre. Ya aprendimos que, cada vez que hay un aumento del número de casos en el AMBA o Ciudad de Buenos Aires, de alguna forma eso se traslada al resto de la provincia”, advirtió.

Asimismo, destacó que “hay muchos distritos como Junín, General Pinto, General Viamonte que están probablemente desde octubre del año pasado hasta ahora en el número más bajo de casos semanales. No obstante, hay que estar atentos y no relajarse”.

Una de las razones, según Herce, tiene que ver con la llegada del invierno pero también porque “a diferencia del año pasado también hay clases presenciales y eso favorece la posibilidad del aumento de contagios. Hay que seguir con muchas precauciones. No hay que relajarse y debemos estar atentos, mantener todas las medidas de precaución para el peor momento. Con más razón ahora que estamos en un momento relativamente tranquilo. El aumento de casos en el AMBA suele trasladarse y son cuestiones que no tenemos que perder de vista”.

Por su parte, Lombardi destacó: “Estamos viviendo desde hace semanas casos estables, menos de 15 por día en promedio. Esto da tranquilidad, sobre todo para que los servicios de salud puedan trabajar mejor”.

Y sobre los casos en la Provincia adelantó: “Sin dudas, nos va a afectar, ya lo dijimos. Se sabía que iba a haber rebrote. Es el comportamiento del virus en el mundo”.

Vacunas

La provincia de Buenos Aires ya cuenta con 1.007.726 personas vacunadas y un total de 1.251.189 dosis aplicadas, tal y como afirmó el gobernador Axel Kicillof.

Herce confirmó que “desde la semana que viene comenzará a llegar un número importante de vacunas”, además de la que llegará esta semana.

“La expectativa es llegar a vacunar a la mayor cantidad de personas con factores de riesgo, los mayores sobre todo, antes de la llegada del invierno. En la Región ya se han vacunado cerca de 40 mil personas. No es poco. Sabemos que más allá de que tener dos dosis es muy bueno, tener una dosis también es importante para tener un grado de inmunidad. No olvidemos que con la vacunación se buscan evitar las formas graves de la enfermedad y sobre todo la mortalidad”.

El secretario de Salud del municipio aseguró: “No estamos viendo la importancia de la vacunación para ir generando anticuerpos incluso con nuevas cepas, las que surgieron. La vacuna tiene una matriz que hace que pueda dar una respuesta. Es muy importante estar vacunado. Esto es real”, y agregó que “lograr un número de población vacunado cuanto más alto, mejor”.

A su vez, Lombardi reconoció: “Creemos que el mes que viene se van a incrementar los casos. El agravantes que podemos tener es el sistema de salud que debe empezar esta vez ya con una base de positivos”.

Por ello, hizo hincapié además en reforzar los cuidados para evitar los contagios.

Leve suba de casos y nuevas cepas

"Hace tres semanas que la curva de contagios dejó de bajar y hay casi 400 casos promedio diarios más respecto a la semana anterior. Cuando la sociedad comienza a moverse más, con actividades de todo tipo, el virus también se mueve, por eso aumenta los casos", sostuvo el ministro Gollán en declaraciones a la prensa.

"Hay una sumatoria de actividades que se pusieron en marcha los últimos meses y también un relajamiento, porque si todo se hubiese hecho siguiendo los más estrictos protocolos no impactaría tanto".

Además, se refirió al problema del ingreso de turistas que regresan a la Argentina y manifestó que posiblemente hoy va a haber "una definición del Gobierno nacional" porque "hay preocupación por la entrada de las nuevas variantes a partir del intercambio de los turistas". "Va a haber que controlar a los turistas que estén regresando mucho más activamente. Los que estén viniendo desde afuera van a traer las nuevas cepas", consideró.

Por último, sostuvo que el ritmo de vacunación de la provincia de Buenos Aires está en 50 o 60 vacunas diarias pese a que la capacidad del sistema de salud bonaerense permite más de 120 mil dosis diarias.