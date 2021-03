La Provincia entregó 1.740 títulos de propiedad en 17 municipios

En el marco del programa “Mi escritura, mi casa”, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó el viernes último 1.740 títulos de propiedad a familias bonaerenses de 17 municipios. El objetivo: brindarles seguridad jurídica a los vecinos y a las vecinas de la zona que poseen vivienda propia pero que no contaban con los recursos necesarios para afrontar los costos de una escribanía particular.

“Cuando asumimos, el Estado estaba ausente a la hora de acompañar a los más de 800 mil propietarios que no cuentan con sus escrituras”, señaló el gobernador Axel Kicillof, a través de un video en el que saludó a los y las beneficiarias de los 17 distritos. “Desde la Provincia nos propusimos resolver ese problema y, aun durante la pandemia, trabajamos para brindar asistencia gratuita y reconocer el derecho de las y los bonaerenses a ser legítimos dueños de sus casas”, agregó.

“El título de propiedad permite vender la vivienda, dejarla en herencia y acceder a un crédito, además de contar con la tranquilidad de tener los papeles en regla”, afirmó el gobernador y añadió: “Asumimos el compromiso y transformamos la escritura social en una verdadera política de Estado”.

Los distritos

El programa que encabeza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha facilitado el viernes último un total de 1.740 títulos de propiedad en 17 distritos: General Pinto (114), Alberti (153), Bragado (150), Lincoln (153), Carlos Casares (23), Chivilcoy (137), Florentino Ameghino (95), General Arenales (47), General Viamonte (92), Junín (129), Leandro N. Alem (81), 9 de Julio (93), Rivadavia (64), Trenque Lauquen (119), Carlos Tejedor (14), Pehuajó (114) y Chacabuco (162). Además, se firmaron 252 escrituras adicionales.

El trabajo conjunto entre las diferentes áreas de gobierno permitió acelerar los trámites y la articulación con las autoridades municipales. A partir de esto, las ceremonias de entrega de las escrituras en las diferentes localidades estuvieron encabezadas por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, las ministras de Gobierno, Teresa García, y de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

También participaron el secretario General de Gobierno, Federico Thea, el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, la subsecretaria de la Oficina de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, los subsecretarios de Transporte, Alejo Supply, y de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti, la directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la víctima, Lucía Iañez, y los directores de Fortalecimiento Institucional, Sebastián Tangorra, y de Control de Gestión, Marcelo Galland.