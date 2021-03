En una semana se registraron seis fallecimientos por coronavirus

Una nueva semana con baja de contagios transcurrió en Junín pero con una suba de los fallecimientos, que la semana del 8 al 14 de marzo sumaron dos pero esta última, del 15 al 21 registró seis decesos y la cifra de juninenses fallecidos subió a 215.

En los últimos siete días se contabilizaron 67 positivos mientras que en la semana anterior habían sido 80. La curva continúa mostrando una sensible baja.

Cabe destacar que en la semana del lunes 1° de marzo y hasta el domingo 7 se habían registrado 97 casos, -39 menos que los siete días previos (del lunes 22 al domingo 28 de febrero, cuando se contabilizaron 136 positivos).

Tras los 401 contagios registrados entre el 11 y el 17 de enero, fueron todas bajas semanales: 305 (18 al 24 de enero); 239 (25 al 31 de enero); 166 (1° al 7 de febrero); 147 (8 al 15 de febrero) y 117 (16 al 23 de febrero).

Reporte diario

De acuerdo al informe de la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, ayer se registraron 8 casos positivos de Covid-19 en Junín.

En el día de ayer se analizaron 33 muestras en el laboratorio (3 no residentes).

De Junín, 24 resultaron negativas, 6 positivas y se sumaron 2 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 4 mujeres y 4 hombres. De éstos, 2 casos corresponden a contactos estrechos y 6 tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 70 casos activos de Junín y 4 no residentes. Asimismo, hay 28 casos sospechosos y 3 no residentes, que corresponden a Gral. Arenales, Lincoln y Ameghino.

Actualmente hay 355 personas cumpliendo aislamiento preventivo

En el día de ayer se sumaron 28 sospechosos de los cuales 3 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Se informó también que recibieron el alta 10 personas de nuestra ciudad y 1 persona no residente que se encontraba en tratamiento en Junín, que se consideran recuperadas.

La persona fallecida de Junín es un hombre de 79 años.

En el país

Ayer se registraron 28 muertes en el país y 4.032 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 54.545 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.245.771 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.534 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,9% en el país y del 59,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

En el mundo

La escasez de dosis para potenciar la inmunización desata tensiones internacionales y sigue marcando la agenda del coronavirus en el mundo.

Italia informó que en el último día se registrado 20.159 casos de coronavirus, lo que sitúa el total en 3.376.376 contagios desde que comenzó la pandemia, y desde el viernes murieron 300 personas, por lo que el balance total de fallecidos en el país es de 104.942 en poco más de un año de pandemia.

En Alemania, en tanto, a raíz del aumento de casos, varias regiones quieren extender hasta abril la obligación de aplicar restricciones en las zonas más afectadas, pese a renovadas protestas y a la oposición de municipios preocupados por la economía, según informó el servicio público de noticias Deutsche Welle.

Reino Unido, en tanto, informó ayer su tercer récord diario consecutivo de vacunaciones contra el coronavirus tras certificar 873.784 dosis administradas en las últimas 24 horas.

La escasez de vacunas sigue marcando la agenda de la pandemia y ayer, Londres rechazó los planes de la Unión Europea (UE) de bloquear la exportación de dosis.

Por otra parte, en medio del colapso sanitario en Brasil y la evacuación de pacientes con Covid-19 por escasez de oxígeno, el Gobierno federal autorizó el uso inmediato de todas las vacunas que entregó a estados y municipios con el fin de acelerar la inmunización de la población tras haber garantizado una mayor provisión, informó hoy la prensa oficial.

La pandemia de coronavirus, a nivel global, ya causó 123 millones de contagios y 2,71 millones de fallecidos.