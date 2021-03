García reclamó al Frente de Todos que "abra puertas"

El concejal peronista en Juntos por el Cambio Marcelo García afirmó en una entrevista con Reporte Especial (TeleJunín) que la oposición, al ser oficialismo en Nación y Provincia, tiene que “abrir puertas” para conseguir obras y recursos para Junín.

“Junín ha hecho mucho durante la pandemia, marcando un poco el camino en la Provincia, con la flexibilización de actividades económicas, además del trabajo del personal de salud, que fue reconocido por el intendente en su discurso”, afirmó.

"Todo el arco político tiene que poner el norte de Junín y gestionar cuestiones de Estado".

Y agregó: “Fue un discurso real. Este año va a ser electoral y la oposición, siendo oficialista en Nación y Provincia, va a tener un rol importante para abrir puertas, porque si no nos van a poner detrás de todos por una cuestión de color político. El Fondo de Infraestructura Municipal es algo que pelearon los intendentes y le toca a Junín por un coeficiente, como a todos los municipios, por lo que no es una gestión que se pueda atribuir la oposición. Todos tienen que gestionar. El intendente hoy no tiene todo alineado, por eso todo el arco político tiene que poner el norte de Junín y trabajar en cuestiones de Estado, no de colores políticos”.