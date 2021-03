Con 30 trabajadores, presentaron el nuevo servicio de barrido y limpieza

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, presentó junto con funcionarios municipales y la Federación de Sociedades de Fomento el nuevo servicio de barrido, que permitirá mejorar la limpieza y el aspecto de los distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, en esta primera etapa serán 30 los trabajadores que estarán desarrollando sus tareas de barrido manual y limpieza en las calles de Junín. “Este es un cambio que permitirá dar respuesta al reclamo de vecinos y fomentistas, que logrará así una ciudad más limpia y demuestra, una vez más, que seguimos construyendo a partir del diálogo y la escucha”, dijo el jefe comunal.

Y agregó: “Cuando realizamos la apertura de las sesiones ordinarias de este 2021, hice referencia a esta nueva acción que será de gran importancia para la higiene de nuestra ciudad. Los cambios en la pandemia y el crecimiento propio de muchas zonas urbanas o suburbanas nos obligan a romper algunos paradigmas y reorganizar muchas acciones. Además, como en toda crisis, nuestro deber y función fue y es escuchar al vecino. Muchos de ellos se acercaron de manera individual o a través de los fomentistas para solicitarnos un cambio en la estrategia de limpieza de muchas zonas de la ciudad. Y nosotros los escuchamos”.

“Escuchamos y entendimos que se requería un cambio importante y este cambio concluyó en la reorganización integral de todos los sistemas de recolección urbana: recolección de residuos, de montículos y limpieza. Hoy comenzamos por este punto, con la incorporación de 30 barredores, en una primera etapa, y luego se irán sumando varios más", detalló el jefe comunal.

Crecimiento

"La ciudad ha cambiado y ha crecido y debemos acompañar ese crecimiento con estrategia y personal para alcanzar los distintos anillos de la ciudad. Todos tienen diferentes necesidades: algunos tienen mayor complejidad por la gran cantidad de arbolado, otros por la gran cantidad de habitantes y otros por los empedrados, que requieren de una limpieza no mecanizada”.

“Por eso, nos sentamos con el equipo, con los fomentistas y con todos los que están en el día a día para poder dar solución a esta problemática. Y así lo hicimos, escuchando y corrigiendo, como es nuestra forma de trabajo", dijo el intendente.

"El inicio del nuevo plan comenzó en el núcleo más necesitado, pero la intención es llegar a todas las calles asfaltadas y responder a todas las demandas de nuestros vecinos. Ese es el objetivo más ambicioso que tenemos: llegar con el barrido manual a cada calle asfaltada de la ciudad", agregó.

"Además, el nuevo servicio permitirá que el sector de montículos pueda hacer un mejor trabajo y llegar a cada sector, lo cual mejorará la prestación del servicio integral de recolección de basura”, destacó Petrecca.

En otro orden, el intendente resaltó: "No es menor el hecho de que estamos hablando de nuevas fuentes de trabajo en un contexto tan difícil y complejo. Y esto es para juninenses, para que nuevas familias tengan esa posibilidad".

Por su parte, Perla Casella, subsecretaria de Medio Ambiente, manifestó: “Nos propusimos cambiar todos los servicios en base a todo lo charlado con las sociedades de fomento, los reclamos y el análisis técnico del sistema que veníamos implementando. Y en función de ello, nos surgió esta iniciativa, ya que teníamos por delante el aumento de servicios".

"La ciudad fue creciendo y necesitábamos llevar servicios a donde antes no había y poner algo de equidad, ya que hay lugares donde se recolecta la basura seis veces y en otros dos veces. También está el tema de los montículos, que ahora vamos a tener más disponibilidad para realizar dicha tarea. Además, en la periferia trabajábamos a demanda y ahora vamos a tener días fijos para poder pasar. Con esto reestructuramos todo el servicio integral de recolección de residuos".

"Ahora la recolección de montículos se realizará entre la empresa Ashira y el municipio, pero bien diferenciados para que cada uno haga su tarea. Y en cuanto al barrido manual, la idea es llegar a cada calle asfaltada, para lo cual hoy presentamos a este nuevo equipo”.

Montículos

En tanto, Germán Aguilar, a cargo de Espacios Públicos, aclaró: “La sección de montículos que corresponde a nuestra área estará conformada por dos cuadrillas: una hará la parte interna que serán los barrios urbanos comprendidos por Av. República, Av. San Martín, Primera Junta hasta Aristóbulo del Valle y la periferia de Av. Circunvalación. Allí las compactadoras levantarán montículos y, si hay excedente de montículos, se realizará con una bobcat y un camión volcador. Y la otra cuadrilla hará la parte suburbana, que es muy complicada porque son lugares que crecieron mucho y a los que no habíamos llegado. Con esta reforma, lo vamos a poder lograr y en un mes vamos a dar toda la vuelta a la circunferencia de Junín. Es un logro muy importante y estaremos mejorando todos los días para llegar a todos los vecinos”.

También dejó su impresión el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, quien aseveró: “Quiero agradecer al intendente por la escucha a los fomentistas y a la Federación. Hacía mucho tiempo que nos veníamos quejando de que Junín estaba sucio y le decíamos que busque una solución. Por suerte, pudo concretar este grupo de personas que saldrán a la calle a limpiar las calles. Eso quiere decir que el intendente escucha y por eso me siento muy contento".