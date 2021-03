Erica Revilla: “Esperamos liderar los espacios en el futuro”

¿Qué expectativas tiene de cara a las elecciones radicales del domingo?

-Estuvimos caminando mucho, recorriendo, en cada comité, hablando con afiliados, militantes, mucho trabajo desde hace meses. La verdad es que es muy satisfactorio porque nos encontramos con los comités abiertos, mucha gente motivada para las elecciones del domingo, es un partido que está en movimiento, en marcha, y eso nos gratifica.

-¿Qué balance hace del trabajo que se hizo en el partido en los últimos años?

-Hace mucho tiempo que venimos trabajando en la reconstrucción del partido, no es de ahora; como sabemos, muchos dirigentes y militantes se han ido a otro espacio y quedó un radicalismo debilitado, quedamos pocos adentro trabajando y, a partir de 2015, empezamos el camino de fortalecimiento, no solo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires sino con los legisladores y todos los intendentes trabajando codo a codo, un método diferente. Dimos todo lo que tuvimos que dar y nos fuimos reconstruyendo. Antes no había un teléfono al que llamar, eran pocos los intendentes, no había muchos legisladores. A partir de 2015 volvimos a 32 intendentes –de 11 que teníamos-, 15 legisladores provinciales, 6 legisladores nacionales, una reconstrucción del partido que se fue dando día a día y en 2019 la gente nos volvió a votar y a confiar en nosotros, continuamos y reforzamos las gestiones. Eso a nosotros nos dio mucho mérito, sentimos que tenemos vocación de poder y esperamos liderar los espacios en el futuro, porque consideramos que estamos fortalecidos tras la reconstrucción.

-¿En qué términos se desarrolló la campaña con la oposición?

-Trabajo en el espacio Adelante Buenos Aires y mi objetivo es la construcción, el resto dirá cómo trabajó, dónde estuvo y qué hizo por el partido todos estos años. Yo soy una militante que hice toda la carrera, siempre estuve acá, defendiendo a la juventud, a las mujeres y los hombres del partido, acá voy a estar siempre.

“Mi objetivo es la construcción, el resto dirá cómo trabajó, dónde estuvo y qué hizo por el partido".

-Hubo un cambio de paradigma respecto de la mujer y la política.

-Hubo un cambio de paradigma, definitivamente, pero ojalá seamos muchas más. En el municipio soy la primera mujer intendenta, en el partido radical, la única mujer intendenta y en el frente de Cambiemos también, así que convoco a más mujeres para que se sumen a este espacio para transformar la vida de cada uno de los argentinos.

-¿Cómo es la relación con el gobernador Axel Kicillof?

-En este año de pandemia, excepcional. La relación con el Gobierno provincial fue por Zoom; estuve en dos oportunidades con el gobernador; trabajamos con los ministros a través de Región Sanitaria en cuanto a la salud. La provincia es enorme, compleja, hay mucho por hacer, tiene demandas en seguridad, salud, educación; pienso que deberíamos haber intentando, más allá de la pandemia, lo presencial, haber hecho pruebas, la educación es presencial, muchos quedaron afuera. La digitalización es buena pero no todos tienen la posibilidad de acceder.

-¿No realizan cierre de campaña?

-No hay cierre de campaña. Ya estoy trabajando mucho en el Distrito y la Cuarta, además estoy con la gestión, la cual tengo que atender permanentemente. La verdad es que es más territorio, charlar con afiliados, escuchar y trabajar para tener un plan de gobierno y poder ser una opción de candidato a presidente y gobernador radical de cara a 2023.