Si bien es cierto que la pandemia hizo que se resintieran los servicios que presta la Municipalidad en los distintos barrios de la ciudad, los vecinos de Cerrito Colorado Norte consideran que las falencias en ese sector vienen de mucho tiempo antes. Entre los principales reclamos se destaca la falta de mantenimiento general, siendo el déficit en la recolección de residuos y en el arreglo de calles las demandas más urgentes.

En tanto, los lugareños trabajan para sumar más prestaciones. Por un lado, están avanzadas las gestiones para que llegue Internet por fibra óptica. Por el otro, presentaron un pedido ante el municipio para que se extiende la red cloacal en la zona.

Mantenimiento

Una de las demandas históricas de los residentes de este sector tiene que ver con el mantenimiento general del lugar.

“Hoy por hoy los vecinos de Cerrito Colorado Norte notamos un abandono total del barrio, creo que no estamos muy ajenos a lo que sucede en el resto de la ciudad, se nota la suciedad, el mantenimiento de las calles no lo tenemos desde hace más de un año, lo mismo que la recolección de ramas y montículos. Si bien estamos tratando este tema con la gente de la Municipalidad, la realidad es que el mantenimiento no sucede”, explica el vicepresidente de la sociedad de fomento, Juan Manuel Soberano.

Aun cuando hubo una reunión con funcionarios municipales y representantes de la Federación de Sociedades de Fomento, las respuestas no llegaron.

Asimismo, también se advierten inconvenientes en la recolección de residuos domiciliarios: “En el último período nos cambiaron el cronograma y pasamos de dos a tres veces por semana. Esto hay veces que funciona y otras que no, la última semana tuvimos solo dos días de recolección”.

Fibra óptica

Tal como informó esta sección hace dos semanas, los vecinos de los barrios Cerrito Colorado Norte y Sur, Villa del Parque, Rincón del Cielo y la zona del Golf trabajan para extender el servicio de internet por fibra óptica, a partir de que la empresa Acerca llegó con esa prestación a la ex Argenlac.

Soberano explica que el número de posibles clientes “prácticamente estaría”, con lo que, por estos días solo restaría ajustar “algunas cuestiones comerciales” con la empresa.

“Esperamos que la obra se arranque en un futuro cercano -agrega-, el año pasado quedó demostrada la importancia que tiene Internet en estos días, que es un servicio básico y necesario, y por estar fuera del casco urbano esa prestación no está del todo satisfecha hoy por hoy”.

Cloacas

Soberano explica que los vecinos promueven la llegada de la red cloacal a este sector: “Hoy ese es un servicio básico y, si bien estamos alejados del casco urbano, la idea es ir sumando beneficios. El año pasado presentamos una carta de intención para que se realice la obra, aprovechando que se iba a hacer una obra con la estación de bombeo de residuos cloacales, y ahora estamos en espera a ver si tenemos una respuesta”.

El dirigente fomentista destaca que hay consenso entre los vecinos para lograr esta prestación. Para ello se presentó una nota al titular de Obras Sanitarias municipal, Guido Covini. “El barrio creció muchísimo, hay mucha gente que tiene su vivienda permanente en el sector, no solo una quinta de fin de semana, entonces es importante que tengamos esos servicios”, puntualiza Soberano.

Autovía

Por otra parte, la obra de la Autovía 7 está cambiando la dinámica en el barrio ya que el tránsito se desvía por la colectora.

“Hoy se utiliza mucho esa vía para acceder al Cerrito Sur”, ejemplifica Soberano. Y agrega: “Si bien está señalizado, la idea es que respetemos todos porque es una vía para autos y también circulan vehículos de gran porte”.

Finalmente, en cuanto a la seguridad, los lugareños subrayan la importancia de instalado un destacamento móvil en el barrio, lo que les brinda “presencia policial constante”.