Polémica entre bancadas por la organización de la vacunación contra la Covid-19 en Junín

En la primera sesión ordinaria del año 2021, sin presencia de público, hubo un amplio debate entre las bancadas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sobre la vacunación contra la Covid-19 y la forma de llevarla a cabo que tuvo el Gobierno provincial en Junín.

El concejal Marcelo García hizo referencia a esta solicitud dirigida al fiscal federal de Junín, para que informe sobre actuaciones y diligencias sustanciadas respecto del cumplimiento de las etapas establecidas en el Plan Estratégico para Vacunación contra la Covid 19- en la República Argentina.

El edil relacionó esta cuestión con el famoso Vacunagate o Vacunatorio Vip, que según él tuvo repercusiones en Junín, por lo cual buscan transparencias para saber si hubo en Junín negligencia o suspicacia en la vacunación.

Explicó que estaba dirigido a la Fiscalía Federal porque era el Gobierno nacional el que adquiría las vacunas y luego las distribuía en las provincias, para llegar después a los distintos municipios. “Es importante saber si hubo algún tipo de acción por parte de la Fiscalía al respecto”, dijo.



En este sentido, la edil Victoria Muffarotto (Frente de Todos) dijo que su bloque iba a adherir a este proyecto porque creían en el Plan de Vacunación, que debía ser lo más trasparente y responsable posible, por lo cual pidió que, cuando se tuviera el informe de fiscalía, se hiciera público.

Acusó a Petrecca de ser irresponsable al mal informar a la población sobre dicho plan, diciendo que estaba en manos de espacios políticos partidarios o de sindicatos cuando en realidad lo administraba el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, llegando a Junín a través de Región Sanitaria III.

“Es hacer campaña antivacuna”, apuntó Muffarotto respecto a los dichos del intendente, señalando que en la página WEB municipal no figuraba ninguna información sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Por su parte, la concejal Graciela Blaiotta (Juntos por el Cambio) dijo: “La transparencia se logra con la información, es decir, Región Sanitaria III y el Hospital deberían dar la información total sobre el plan de vacunación, así nadie duda”.



“La vacuna no solo se está poniendo en el Hospital. Y no se está poniendo en vacunatorios municipales. Queremos que la población sepa qué se hizo con la vacunación en Junín”, acotó.

Al respecto, la edil Natalia Donati (Frente de Todos) señaló que si bien el municipio tenía una Secretaría de Salud, esta no había informado respecto a la vacunación, al contrario de lo que se hacía desde la Región Sanitaria III. “Todo el plan de vacunación fue informado por Región y está a cargo de personal idóneo”, subrayó.

Javier Prandi (Juntos por el Cambio) dijo que su bloque había presentado otro pedido de informes al Hospital Interzonal y a Región Sanitaria, que estaban interesados en que esos expedientes salieran pronto de la Comisión de Salud del Concejo, para que dichos organismos hicieran la aclaración correspondiente.

Apuntó que la preocupación de su bloque era lo sucedido al inicio del proceso de vacunación cuando, según él, hubo personas vacunadas que “no era de los prioritarios”, recordando que por esto, pero a nivel nacional, le había costado el cargo de ministro de Salud, Ginés González García.

Aclaró que ellos apoyaban la Campaña de Vacunación contra la Covid-19 y que él mismo era pro-vacuna y siempre había dicho que había que vacunarse.

Al respecto, Rodolfo Bertone (Frente de Todos) afirmó que era claro que el oficialismo local no había hecho campaña para vacunarse, empezando por el mismo intendente Petrecca, contrariamente a lo realizado por sus pares de la región, pertenecientes incluso a Juntos por el Cambio, “que se vacunaron e hicieron cosas para que la población confiara en la vacuna”.

“Taqueta”

Ayer se aprobó la declaración de interés municipal el libro “Habilidosamente intacto”, en honor a Horacio “Taqueta” Barrionuevo, cuyos autores son Ismael Canaparo y Ricardo Tamburini.

El edil Lautaro Mazzutti (Frente de Todos) destacó la figura de “Taqueta” Barrionuevo en el ámbito del fútbol local y nacional y que el libro de los mencionados autores preservaba en el tiempo a esta gran figura local.

“Invito a todos los estamentos del Estado municipal a tener una política pública que ayude a preservar la memoria de estas grandes figuras”, concluyó.