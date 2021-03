Clínicas privadas, contra las cuerdas por costos elevados y aranceles bajos

Las dificultades económicas ocasionadas con la irrupción de la pandemia complicaron a muchos sectores en el país y la situación de las clínicas privadas no resulta ajena a la realidad, máxime, al tratarse de un sector con una injerencia clave y determinante en la situación epidemiológica.

En este contexto, directivos del Sanatorio Junín, Clínica La Pequeña Familia y Clínica Centro se reunieron con el secretario general de ATSA Filial Junín, Héctor Azil, para manifestarle la preocupación respecto del sostenimiento de las fuentes de trabajo.



Luis Linguido, director del Sanatorio Junín, afirmó a Democracia que la situación es insostenible para los centros de salud. “Entre las clínicas hicimos una unidad, porque ya la situación económica y financiera de las instituciones es insostenible. Nos reunimos con el gremio porque está íntimamente relacionado con la actividad”, dijo.

Y agregó: “Entre las tres clínicas, en empleados directos, tenemos unas mil familias aproximadamente y el aumento de los costos, de los insumos y el bajo incremento en las obras sociales y prepagas hace que la situación esté hoy como está”.

Por su parte, Norberto Petraglia, director de Clínica La Pequeña Familia, se refirió al problema de financiamiento y dijo que con la pandemia “ha habido una concatenación de problemas”.

“En primer lugar, toda la preparación que hubo que tener con la situación de pandemia, la reducción de la concurrencia de gente al tratamiento de las patologías comunes, crónicas, como la cardíaca, la cerebrovascular, la diabetes, etc. Y luego, y más importante aún, la falta de incremento en lo que las obras sociales y las prepagas pagan por la prestación médica en general, lo cual ha llevado a que haya un terrible desfasaje y una imposibilidad de subsistir, a no ser al momento por la ayuda del Estado, que es muy importante e imprescindible, pero que no se puede perpetuar en el tiempo”.

Preocupación por cierres

El cierre de una clínica en Roberts, el ocurrido en Los Toldos y la situación con IMEC (rescatada por el PAMI) son situaciones que se pueden replicar, advierten desde las clínicas locales. “Se ve en los medios, todas las instituciones de salud del país están sufriendo. Con la experiencia que tuvo IMEC que ha cerrado y clínicas de la zona”, aseguró Linguido.

Petraglia indicó que “si se mira al costado, la clínica de 9 de Julio está por cerrar, la de Roberts cerró, la clínica de Los Toldos cerró. Es una realidad dolorosa”.

Sobre la situación concreta de las obras sociales, Linguido señaló que el aumento fue de un 10, 15 o 17%, contra una inflación mucho más elevada. “No sabemos cómo afrontar esta situación. Incluso el gran gasto en equipos de protección”, afirmó.

La solución, según indicó, “depende de varios factores; uno es que las obras sociales y las prepagas aumenten los montos que pagan a las clínicas y otro es el tema de la suba de los insumos”.

En concreto, visibilizando la situación, Linguido aseguró: “Queremos adelantarnos a que otra institución de salud tenga que cerrar sus puertas. Eso sería de un impacto demasiado negativo para la sociedad, porque entre las clínicas privadas y el hospital hemos sostenido la pandemia en Junín y la zona”.

Petraglia destacó que “si uno hace visible esta realidad, se va a concientizar que las clínicas que dan trabajo y prestación médica en Junín y la Región corren un serio riesgo de cerrar sus puertas. Si se crea una conciencia general de esta situación, es más probable que las autoridades reaccionen”.

El panorama es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la llegada de la segunda ola al país es prácticamente un hecho.

Azil: "Podemos encontrar caminos conjuntos"

Tras la reunión con los directivos de las clínicas privadas, Héctor Azil, secretario general de ATSA Filial Junín, afirmó en diálogo con Democracia que escuchó a los representantes de estas instituciones y se comprometió a trasladar el reclamo a la Federación. “Vamos a colaborar en los reclamos que sean coherentes, sobre todo para mantener la continuidad laboral de los trabajadores y recomponer la paritaria, pero no soy defensor de los intereses de las clínicas. Podemos encontrar caminos conjuntos, como en el caso de IMEC”, afirmó el gremialista. Fuentes gremiales recordaron que resta la recomposición de 13 o 14 puntos del salario. “Ninguna de las tres clínicas afronta una crisis terminal”, desdramatizó una fuente sindical.