Coronavirus: se registró un nuevo fallecido y ascienden a 210 los decesos en Junín

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que se registraron 13 nuevos casos de Covid-19 y un nuevo fallecido.

En el día de ayer, se analizaron 86 muestras en el laboratorio (9 no residentes). De Junín, 68 resultaron negativas y 9 positivas. Además, se sumaron 4 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo con el nuevo protocolo.

Los casos confirmados actualmente ascienden a 65 y los sospechosos a 53, mientras que hay 3 no residentes, oriundos de General Arenales, Arias y Bragado.

Actualmente, hay 401 aislados preventivos y el número de fallecidos asciende a 210.

En el día de ayer se sumaron 83 sospechosos de los cuales 5 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

A su vez, informaron que recibieron el alta 33 personas de nuestra ciudad y 2 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en nuestra ciudad. También se informó que la persona fallecida es un hombre de 55 años.