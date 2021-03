Repercusiones de los ediles del oficialismo

Una vez finalizado el discurso emitido el intendente de Junín, Pablo Petrecca, en el Concejo Deliberante, concejales del bloque de Juntos por el Cambio expresaron sus puntos de vista sobre este, con el acento puesto en el manejo de la pandemia en 2020 y los desafíos en términos legislativos para el corriente año.

El primero en expresar su opinión al respecto fue Juan Carlos Tolosa Rossini, quien dijo: “Después del difícil año 2020 que hemos tenido todos los argentinos, fue muy bueno escuchar al intendente Pablo Petrecca en este inicio de sesiones ordinarias del año 2021, con vacuna en curso, pero con muchos juninenses tratando de recuperarse desde el punto de vista de la salud y lo económico también, por supuesto, reconociendo a los familiares de quienes lamentablemente han fallecido”.

“Fue un año muy difícil en el que hubo que mantener un equilibrio entre la parte sanitaria y la económica, con un municipio firme por decisión del intendente Petrecca y todo su equipo de trabajo, junto con el personal de salud, seguridad y todas las instituciones involucradas, porque de ninguna manera se puede salir de esta pandemia sin la ayuda y la colaboración de todos”, continuó.

Tolosa también señaló que “es fundamental que estemos todos juntos, dejando las diferencias de lado, para sacar a Junín, a la Provincia y a la Argentina adelante. Esto debe ser un renacer para dejar la grieta política de lado para el beneficio de los juninenses”.

Otro en expresar sus puntos de vista sobre el acto fue el jefe del bloque, Javier Prandi, quien dijo: “Ha sido un discurso positivo en el que, como bien dijo Juan, el intendente ha hecho una descripción absoluta sobre lo difícil que fue 2020. Desde el primer día el intendente nos planteó al equipo que estábamos trabajando en salud que de la pandemia solo se podía salir conviviendo solo en consenso, no solo con todas las instituciones sino pensando en los aspectos sociales y económicos, además de la salud”.

“Quiero sumarme al agradecimiento que ha hecho para todo el personal de salud, tanto público como privado, que ha estado al frente de batalla de forma incansable en una situación en la que todavía hay mucho desconocimiento por parte de la ciencia”, indicó Prandi y destacó “el llamado al diálogo permanente que es lo que nosotros desde el Concejo siempre venimos insistiendo”.

Por otra parte, el jefe del bloque manifestó: “Hemos visto cómo se ha manejado el tema de la vacunación con fines políticos y es algo que no corresponde. Un recurso escaso que nos puede sacar de la pandemia se maneja en los gremios, con una administración que deja mucho que desear, cuando en realidad la Municipalidad tiene a disposición las Unidades Sanitarias que no fueron utilizadas”.

También brindó su parecer el concejal Marcelo García: “En concordancia con lo que dijeron mis compañeros de bancada, fue un discurso más que ilustrativo el que dio el intendente, Pablo Petrecca, tanto en la función de lo que ha hecho el municipio en el 2020 y lo que se puede esperar para 2021. Obviamente, este año va a tener un cierto grado de incertidumbre porque nos llegan noticias que no son las mejores en el resto del mundo y creo que esto va a tener un rebalse hacia nosotros”.

“Cuando el intendente fue criticado por muchos sectores que decían que no se ponía a la cabeza del manejo de la situación, no se tuvo en cuenta que los municipios fueron sobre-exigidos en muchas cosas por la falta de decisiones a nivel provincial y nacional. En ese contexto, los intendentes se tuvieron que poner a cargo como primer escalón y respuesta hacia los vecinos”, afirmó el edil.

Seguidamente, García pidió que “no se vuelva al tema del ‘látigo y billetera’ y que no nos pongan en la trastienda por no tener el mismo color político. Queremos que se sigan las obras que están dadas por convenio que hacen al norte de una ciudad y son sumamente necesarias. Ahí es donde se debe ver gestionando a la oposición en Junín, que es oficialista tanto en Provincia como en Nación, para que estas cuestiones avancen y no haya revancha política de por medio”.

Por último, comentó que “cuando te delegan todas las decisiones en un municipio, cuando no sos Estado provincial, nacional ni contás con los recursos necesarios, tenés que recurrir a una buena administración y optimización de lo que tenés. En este sentido, la intendencia de Junín fue muy eficiente”.