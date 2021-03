La oposición criticó el discurso del Intendente

Al término del discurso del intendente Pablo Petrecca, referentes de la oposición dieron sus puntos de vista en diálogo con Democracia.

El concejal Maximiliano Berestein afirmó que el intendente Petrecca está más preocupado por el armado político que por la ciudad, “que está sucia y abandonada”, aseguró.

Apuntó que ya estaban acostumbrados a ese tipo de inicio de sesiones, por sexto año consecutivo, en las que el intendente “si bien hace una promoción del diálogo y del consenso, lo cierto es que no los aplica”.

“Nosotros no sentimos que hayamos sido convocados a ninguna mesa de diálogo durante los últimos seis años, por el contrario, lo que vemos después, en su propio discurso, es la confrontación permanente con la oposición, desconociendo que representamos un sector muy amplio de la ciudad de Junín”, dijo.

“Veo al intendente más preocupado por el enfrentamiento político, inclusive en su día a día, cuando viaja a reuniones de armado político durante la gestión de una ciudad que demanda mucho trabajo, que está sucia, abandonada, con muchos problemas que tienen que ver con el orden público, con la seguridad y el tránsito”, afirmó Berestein.

En cuanto lo positivo que rescataba el edil del discurso del intendente, dijo: “Casi confirmó que sus concejales van a acompañar nuestra propuesta de Consejo Económico y Social porque remarcó claramente la necesidad de que Junín comience a dialogar con las instituciones y los sectores representativos, como es el Ejecutivo y el Concejo Deliberante”

“Aprovecho este momento para pedirle al presidente de la Comisión de Legislación que inmediatamente nos convoque a dialogar el proyecto para poder avanzar y aprobarlo, para que la ciudad de Junín se beneficie de un espacio institucional de diálogo”, apuntó.

“Discurso vacío”

Por su parte, la presidenta del bloque Frente de Todos, Victoria Muffarotto, manifestó que el discurso del intendente deja mucho que desear, con “un discurso vacío de contenido”, menciona obras que hizo años atrás y “las sigue rememorando en cada discurso inaugural de sesiones”.

“En el tema viviendas, tan sensible y necesario para nuestra ciudad, después de cinco años se acordó que en Junín hay que hacer un plan estratégico para generar suelo urbano, lotes con servicios y viviendas dignas”, apuntó.

“Me llamó la atención los 11 aplausos obsecuentes de los concejales del oficialismo cuando por ahí no había nada que aplaudir o festejar. Hubo muchas promesas incumplidas, mencionó más de 15 veces la palabra diálogo cuando yo siendo la presidenta del bloque de la oposición, con la cual tendría que tener diálogo continuo, no lo hay. Veo que se dirigió al gobernador Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández, pero no quiere diálogo en realidad”, dijo.

“El diálogo que él practica no es para llegar a consensos de común acuerdo”, subrayó.

Vacunación

El concejal Lautaro Mazzutti, por su parte, dijo que el intendente enumeró logros de su gestión que no eran reales.

Dijo cosas no ciertas como que el operativo de vacunación lo organizaban partidos políticos y sindicatos, cuando era la Provincia a través de Región Sanitaria III. “Tal vez el intendente hubiera querido organizar el operativo de vacunación como lo hizo Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, donde se amontonaron abuelos y abuelas mayores de 80 años y tuvieron problemas de salud, porque estaban sin agua, sin sillas, afectados por el calor”, afirmó.

Apuntó que el jefe comunal habló de diálogo y consenso, pero que no los practicaba en ningún momento. “Nosotros estamos esperando que se trate el proyecto del Consejo Económico y Social, que es una gran oportunidad para que todas las instituciones de nuestra ciudad dialoguen en torno a qué ciudad queremos. Ya lo vetó una vez, no tiene diálogo”, dijo.

Apuntó que “la única política activa para solucionar la grave crisis económica que trajeron los cuatro años de macrismo y por supuesto la pandemia, con los más de 100 microemprendimientos que ya fueron otorgados”, era por iniciativa del bloque Frente de Todos pero dijo que eso el intendente no lo había mencionado en ningún momento.

Finalmente, Mazzutti expresó que desde el Frente de Todos, en el Concejo, siempre están abiertos al diálogo y al consenso, por lo cual esperan que este año se puedan concretar.