Juan Pablo Itoiz: "Nuestra propuesta fue blindar Junín"

Juan Pablo Itoiz, candidato al comité local de la UCR por Protagonismo Radical, afirmó en una entrevista con el programa Reporte Especial que "hay una conducción del partido que tomó el control hace unos años y desarrolló una política dentro de Cambiemos que no ha satisfecho a los afiliados y votantes del radicalismo".

Y agregó: "Nuestra propuesta es renovar las autoridades con un cambio de ideas, porque los dirigentes deben renovarse y el protagonismo que pretendemos es impulsar al radicalismo en la conducción de Juntos por el Cambio, por eso es una elección central".

"Cambiemos nunca se transformó en una coalición de gobierno y el radicalismo claramente fue un actor secundario de esa alianza, que nos sirvió, porque antes de Gualeguaychú era un partido en vías de extinción. Después aparece reposicionado, integrando una oferta electoral que luego triunfa con Macri, pero no alcanzó para conformar esa amalgama que es necesaria, de una coalición de partidos", señaló.

"Ofrecimos nuestra propuesta a todos los afiliados que quisieran sumarse en una idea de unidad para Junín. La mayoría de los sectores entendieron que ese era el camino para posicionar fuertemente al radicalismo en la mesa local de Juntos por el Cambio, con una aspiración hacia el futuro, y hubo un sector que decidió no acompañar. Nuestra propuesta fue blindar Junín, más allá de la disputa a nivel provincial. Mansur entendió cuál era nuestra idea y se ofreció a colaborar y lo mismo sucedió con la mayoría de las líneas internas. El objetivo era evitar el internismo y actuar con generosidad, sin personalismos", afirmó.