Merad: "La UCR ocupó un lugar secundario"

Pablo Merad, candidato al comité local de la UCR por la Lista 188 (Ateneo Raúl Alfonsín), afirmó en diálogo con el programa Reporte Especial: “Con el Ateneo estamos trabajando juntos desde hace muchos años y somos una línea interna dentro del radicalismo. Apuntamos a construir un comité de puertas abiertas, en el cual participen todos aquellos que quieran, no solo los afiliados”.

Y añadió: “Encontramos en Gustavo Posse al mejor candidato para nosotros, dado que, habiendo tenido la otra lista la oportunidad, con Daniel Salvador a la cabeza, siendo el vicegobernador bonaerense, no hizo absolutamente nada para impulsar el radicalismo. Se aggiornó a la gobernadora y ahí quedó todo. Ahora quieren resurgir con algo que, si bien son reconocidos como buenas personas, tienen una mochila muy pesada que es la que les dejó Salvador”.

“El radicalismo ocupó un lugar totalmente secundario durante el gobierno de Cambiemos. A lo mejor se dejaron avasallar por el partido dominante en ese momento que era el PRO y después no tuvieron el coraje para ponerse de pie. Acá hay que tener mucha valentía, porque hay que enfrentarse incluso con gente pesada”, consideró.

“Hay un mal manejo del país, por eso tenemos que fortalecer el radicalismo, para que podamos ser gobierno", señaló.

Propuestas

"Además de impulsar un comité abierto, tenemos que darle lugar a la juventud, que es la que empuja y tiene ideas nuevas. Y abrirnos a las instituciones, conversar con todos y analizar las propuestas para después impulsarlas. También hay que tener en cuenta a los pueblos”, afirmó.