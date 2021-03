“Quiero aportar a un proyecto transformador en la UCR”, afirmó Malena Baro

La exsenadora y candidata a convencional provincial por la UCR de Junín, Malena Baro, manifestó que luego de la elección interna del próximo 21 de marzo lo más importante será definir un proyecto de radicalismo que sea amplio, transformador y que está para aportar y formar parte de este proceso.

“La UCR, si de verdad quiere ser nuevamente un partido de gobierno, necesita incluir, porque para pensar en grandes proyectos, para un municipio, una provincia, para el país, necesitamos de todos. Hay mucha gente capaz que quiere participar, hay mucha gente con ánimo de hacer algo, que quiere poner su granito de arena para hacer por los demás y todos son valiosos”, dijo.

“El radicalismo necesita todas las edades, todos los saberes, para ser inclusivo. Más aún si de verdad es pensar en la gente y no en una estructura partidaria. No podemos ser siempre los mismos y pretender que la gente nos mire distinto”, señaló.

A su vez, Baro planteó que “el radicalismo es el que tiene que mirarse desde otro lugar, el de protagonista, desde ese lugar es que sí podemos confluir en una coalición de gobierno. No hay un radicalismo sometido, el radicalismo es lo que es y lo que fue en estos años por decisión del radicalismo y unos pocos, eso hay que cambiar”.

Luego, la exlegisladora por la Cuarta Sección analizó que “la UCR debe formar parte de la cotidianeidad de la gente, hablar de los problemas de la gente, hacer por los problemas de la gente, proponer ideas concretas por y para la gente y yo quiero ser parte de ese proceso de transformación que necesita el radicalismo”.

“Un radicalismo fuerte”

Finalmente, consideró que “el frente opositor, Juntos por el Cambio o como vaya a llamarse, necesita de un radicalismo fuerte, que aporte territorialidad, militancia y ganas de transformar la realidad, con voz de peso en la toma de decisiones”.