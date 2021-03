Preocupación por la sequía: se redujo la estimación de los rindes de maíz y soja

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó la estimación de producción de soja en 2 millones de toneladas para la presente campaña, de 46 millones a 44 millones de toneladas, debido al clima seco que afecta al cultivo en gran parte de las zonas productivas del país.

En la misma línea, redujo la previsión de cosecha de maíz en un millón de toneladas, de 46 millones a 45 millones de toneladas.

Así, la entidad bursátil porteña se sumó al recorte realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que redujo de 49 a 45 millones de toneladas la proyección de trilla de soja.

En Junín y la zona, se estima un rendimiento promedio de entre 8.500 y 9 mil kilos de maíz y 3.800 de soja por hectárea.

De concretarse estas nuevas estimaciones, la cosecha de la oleaginosa se ubicará 5 millones de toneladas por debajo de lo obtenido la campaña 2019/20, mientras que el maíz sufrirá una merma de 6,5 millones de toneladas.

En el caso de la primera, el clima seco fue determinante para reducir la expectativa de rinde, a lo que se sumó superficie pérdida por la falta de agua.

"Más allá de que hay cultivos que están en buenas condiciones, se ve que la soja está sufriendo". Rodrigo Esponda

Productor

“Hay daño”

Al respecto, el productor agropecuario Rodrigo Esponda afirmó: “Nuestra zona no es la más perjudicada por suerte, pero sí hay daño. Más allá de que hay cultivos que están en buenas condiciones, se ve que la soja está sufriendo y el maíz se ha llenado un poco menos con las espigas más chicas”.

“En este momento del llenado de la chaucha de soja, los granos son más chicos y livianos y por lógica abarca menos cantidad de kilos y una merma en el rinde”, agregó.

“Hay productores que están afectados por la seca e inclusive a la soja de segunda le falta mucho con pronóstico de heladas anticipadas que pueden perjudicar más la situación, pero hay que seguir esperando”, destacó.

“Ya se está por largar la cosecha: en 15 días se empezará a levantar el maíz y en abril se empezará con la soja”, informó.

Esta situación climática “no afecta solamente a la agricultura, también a la ganadería. Todo lo que tiene que ver con los forrajes que se puedan sembrar en esta época para el invierno van a tardar mucho en venir y va a ser un problema, además que los pastos de verano han sido muy escasos”, apuntó Esponda.

“La seca es un problema serio y no hay pronóstico de lluvia de importancia en el corto plazo. Las cañadas están secas, lo que implica que las napas están muy bajas, con lo cual la recuperación, sin una lluvia importante, va a ser lenta”, subrayó.

"La más perjudicada fue la soja de segunda, que tuvo poca agua. Algunos lotes no va a dar nada". Gustavo Frederking

Sociedad Rural de Junín

“Hay lotes muy variados”

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, afirmó: “La Bolsa de Rosario redujo la estimación de soja en un 9 por ciento de un mes a otro, lo que es un número alto. La más perjudicada fue la de segunda, que tuvo muy poca agua con algunos lotes que prácticamente no van a dar nada y van a ser un fracaso rotundo”.

“En cambio, el maíz mantuvo la estimación de rindes porque llegó a tener lluvias más a tiempo y en la zona de Junín hubo un factor de la napa alta cuando se sembró que favoreció a su desarrollo”, aseguró.

En Junín y la Región “hay lotes muy variados, buenos y malos. Me da la sensación de que los rindes van a ser menos de los esperados en general. Las lluvias de verano fueron muy escasas y las lluvias dispares pueden cambiar mucho los rindes de un lote y de otro. No estamos ajenos a la situación nacional”, dijo.

Además, sostuvo que “es muy preocupante que estén paralizadas las siembras destinadas a la ganadería, ya que la capa de siembra está seca y dura. Esperamos las lluvias que, si no llegan, también, se va a ver comprometida la siembra de trigo que viene por delante”.

“No se ha formado bien la chaucha”

En esta misma línea, la titular de la Federación Agraria de Junín, Rosana Franco, señaló: “Hubo muy pocas lluvias en febrero y no se ha formado bien la chaucha de soja de primera y el consecuente llenado del grano. En peor situación está la soja de segunda, que se sembró sobre el rastrojo de trigo”.

“El maíz sufrió un poco menos la sequía. Ya se están empezando lentamente a cosechar algunos lotes con rindes normales”, indicó.

“Para la cosecha de soja faltan, por lo menos, 30 días. Algunos lotes puntuales de ciclo corto están siendo cosechados ahora con rindes regulares”, concluyó.

"Hubo muy pocas lluvias en febrero y no se ha formado bien la chaucha de soja de primera y el llenado de grano". Rosana Franco

Federación Agraria Junín

“Precipitaciones insuficientes”

"A lo largo del mes de febrero, el centro del área agrícola registró precipitaciones puntuales y de distribución heterogénea insuficientes para frenar el progresivo deterioro del cultivo", planteó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Bajo este panorama, "mientras los cuadros de soja de primera se aproximan a su cosecha con expectativas de rinde por debajo a los promedios históricos, los planteos de segunda informan pérdidas del área cosechable, ataque de plagas y reservas hídricas agotadas".

Por el lado del maíz, a raíz de las insuficientes lluvias, el estado del cultivo comenzó a desmejorar, lo cual "impacta sobre los rindes potenciales de parte de los lotes del cereal".

En paralelo, las labores de cosecha continuaron durante la semana sobre el centro del país, con un progreso que alcanzó a cubrir el 3,4 % del área apta (6,3 millones de hectáreas), luego de relevar un avance intersemanal de 1,5 puntos porcentuales.

Soja de segunda

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que 1,12 millones de hectáreas de soja de segunda de la zona núcleo están de regulares a malas: "Las últimas lluvias importantes en la región se dieron a fines de febrero, pero solo alcanzaron el oeste. La soja de segunda se encuentra en plena fructificación y llenado de granos con un marcado déficit hídrico", advierten.

Hace una semana, se alertaba por 940 mil hectáreas de soja de segunda que estaban regulares a malas. Pero con la falta de agua y las altas temperaturas de los últimos días, el deterioro ha alcanzado a lotes que se veían bien hasta hace 7 días. Y la condición regular mala ha crecido un 19% más esta semana.