Carolina Echeverría destacó la extensión de plazos en los programas

La titular de la Udai Junín, Carolina Echeverría, en diálogo con Telejunín, brindó detalles sobre los programas de Anses y destacó la extensión de plazos, por ejemplo, en el de pago de desempleo.

En principio, explicó que para la Ayuda Escolar, que se cobra este mes, no hay obligación de presentar certificado de escolaridad, al menos en lo inmediato.

“Hay un pago masivo de la Ayuda Escolar que asciende a la suma de 3.367 pesos, sin condición de presentar el certificado de escolaridad. No obstante, no significa que en el transcurso del año no lo tengan que presentar, aunque por el tema de la pandemia se extendió el plazo, hasta el 31 de diciembre”, indicó.

A su vez, sobre el programa Progresar, que incluye finalización de Primario y Secundario y nivel Terciario y Universitario sumado a uno de formación laboral, se busca “redoblar” la apuesta.

“Siempre es un gusto apostar a la educación y redoblar los esfuerzos que se vienen haciendo por parte del Estado para aquellas personas que quieran terminar sus estudios y quieran seguir progresando, estudiando. También se prolongó el plazo de presentación del Progresar hasta el 30 de abril”.

A su vez, agregó: “Algo importante es que aumentó más de un 100% lo que se venía abonando, pasó a 3600 pesos. La verdad es que es un incentivo, hoy por hoy, por la situación que estamos viviendo, tener esa beca, ese programa con el que cuentan los jóvenes de 18 a 24 años es muy importante”.

Y agregó que “a veces se extiende la edad y especialmente en caso de enfermería, no tiene límites de edad”.

Extensión del pago de desempleo

“Desempleo, que finalizaba entre el 1 de febrero y el 30 de abril, se extendió el pago de las cuotas hasta el 30 de mayo”, anunció la funcionaria.

“Son políticas públicas muy importantes, es un acompañamiento para las personas. Quedar desempleado siempre es difícil y en estos momentos con el contexto social, económico que estamos atravesando”.