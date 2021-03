Volnovich aseguró que el convenio con Imec "no tiene antecedentes"

Con la intención de “rescatar” a la clínica Imec, que desde hace meses atraviesa una difícil situación, ayer se firmó un convenio con PAMI para continuar la atención de afiliados de la obra social.

Luana Volnovich, directora del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estuvo ayer en la Ciudad para rubricar el acuerdo, acompañada de Mario Scorsetti, director de la UGL XXXI Junín.

“Estamos muy preocupados por esta clínica que, luego de la pandemia y de un año muy difícil, estaba tambaleando en la posibilidad de poder seguir atendiendo o no y con eso, además, los puestos de trabajo. Hay más de 90 familias y la necesidad de tener una clínica para la ciudad”, aseguró la titular del organismo en diálogo con la prensa. “Era muy importante ayudarla a salir adelante, así que es un convenio sin antecedentes, en articulación entre lo público y lo privado. No existe ningún convenio igual que haya hecho el PAMI hasta este momento”, indicó.

Volnovich dio detalles del rol que tendrá la obra social al asegurar que, “mediante el convenio, la clínica mantiene una exclusividad con el PAMI y también lo vamos a hacer con el IOMA, que es la otra obra social pública de la provincia de Buenos Aires. Eso nos permite tener distintas estrategias en materia de infraestructura, sostenimiento financiero y económico de esta clínica, que va a permitir fortalecer la atención y asumir hoy lo que implica a una clínica en la pandemia”.

“Vamos a ser, de alguna manera, parte de esta clínica, sosteniendo las necesidades, creciendo y haciendo crecer. Queremos que haya más camas, más turnos, más profesionales, más respiradores, aumentar la capacidad prestacional y el estado, desde el PAMI lo necesita, lo necesitamos para Junín y para toda la Región”.

Campaña de vacunación

Volnovich cuestionó el operativo que se realizó en el Luna Park, en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó la descentralización que se lleva a cabo en la Provincia: “En contraposición, hoy (por ayer) vimos imágenes que son alarmantes, de personas de 80 año o más, personas en sillas de ruedas, otros con bastón, otros adultos mayores, esperando en filas bajo el sol, más de una hora, hora y media para ser vacunados, en el Luna Park. Es un desastre lo que pasó, preocupante. Veníamos advirtiendo esta situación y, de hecho, la semana pasada nosotros le ofrecimos al ministro de salud de la Ciudad, Fernán Quiroz, que el PAMI ponía a disposición diez puntos de vacunación para que esto no suceda, no tuvimos respuesta”.

La titular del organismo aseguró que "desde el PAMI reforzamos la misma idea, queremos ayudar. Volvemos a poner los 10 puntos a disposición para que la Ciudad descentralice y no pase esto, que es una tragedia”.

Consultada sobre los vacunatorios vip y la posibilidad de que resten confianza a la campaña, aseguró que “la primera repercusión que tuvo la campaña de vacunación fue el desprestigio que se hizo de la vacuna. El que se anotó en diciembre ya se está vacunando. Pero hay mucha gente, que no tiene la culpa, que no se anotó en diciembre porque en diciembre la campaña fue la de decir que la vacuna era veneno”.

A su vez, agregó que “con respecto a los privilegios o la vacunación vip, creo que esto que pasó en la Ciudad de Buenos Aires es la muestra de que ese espacio político genera privilegios”.