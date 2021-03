Rosana Farías apoya la candidatura de Gastón Frutos para dirigir FAUPPA

Rosana Farías, secretaria general del Sindicato Unión Personal de Panaderías y Afiles de Junín (SUPPAJ), participó la semana pasada en Junín de una importante reunión con autoridades nacionales del gremio, en la que también hubo un reconocimiento a los panaderos por su trabajo a destajo en plena pandemia a través de un diploma de honor.

En diálogo con TeleJunín, la dirigente habló sobre la reunión en Junín y dijo que fueron convocados recientemente para participar de una charla y un plenario en la ciudad de Córdoba.

“Yo tuve algunas diferencias, en su momento, con el secretario nacional del gremio, Abel Frutos, fallecido en enero último. Durante cuatro años no he participado a nivel nacional, si bien yo pertenezco al Consejo nacional de la Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA). Esas diferencias nos separaron, se hizo una grieta, por lo que nosotros seguimos funcionando sin la Federación, de forma autónoma”, explicó.

Respecto a la reunión a la que fue convocada, manifestó que le gustó la actitud del hijo de Abel, Gastón Frutos, secretario de Finanzas de la Federación, de convocar a su gremio para buscar la unidad, unidad a la que consideró necesaria para seguir construyendo y trabajar mejor. ”La unidad hace la fuerza y dentro del gremialismo es fundamental”, señaló.

Sobre la candidatura de Gastón para ser elegido secretario general de FAUPPA, la entrevistada dijo: “Él convocó a varias filiales, del interior también. Yo no dudé en ningún momento de estar ahí presente, pudimos consensuar. Él tiene proyectos que son interesantes. Fuimos a ese plenario y firmamos el apoyo. Estamos dentro de la Agrupación 4 de Agosto, que va a acompañar la candidatura de él”, indicó.

“Yo considero lo que hace Gastón Frutos en esta nueva etapa, porque está cumpliendo con muchas cosas. Él habló de los proyectos, de la libertad de trabajar en la ciudad de Pergamino y en Rojas, que está acéfala hace años. Cuando no hay un sindicato, un gremio presente, los únicos beneficiarios son los empleadores. Me sobran los dedos de la mano al contar a los empleadores buenos, que hacen las cosas como corresponde, la mayoría son clandestinos, los aportes son descontados pero se los queda la patronal”, dijo.

En este sentido, la entrevistada informó que ya están pidiendo en Pergamino las inspecciones, para empezar a recorrer las empresas. “Siempre digo que hay un trabajo como el que se hizo en Junín, que no fue fácil porque requirió muchos años para que el empleador estuviera a la altura de las circunstancias y teniendo a su trabajador y trabajadora como correspondía. Todavía queda mucho por hacer. Esta pandemia trajo el hecho de no poder llegar como antes, la clandestinidad, la falta de derechos y salarios, obviamente”, apuntó.

Farías mencionó que las elecciones en la Federación son en junio próximo, pero cree que por la pandemia es probable que se realicen en octubre.

“Hay una pelea nacional con otros dirigentes, pero estamos seguros de que Gastón será secretario general por el gran apoyo que tiene de la mayoría de las filiales. Yo estaría dentro del consejo directivo nacional, dentro de los cargos más importantes”, adelantó.

La mujer

Con motivo de estar transcurriendo la Semana de la Mujer, y al ser consultada sobre la participación de las mujeres en los cargos más importantes, Rosana Farías dijo: “En realidad, el sindicato de panaderos es muy machista, hay solamente tres secretarias generales en todo el país. Es lamentable, por eso tenemos que hacer un buen trabajo las mujeres que ocupamos espacios de poder. No necesariamente la mujer tiene que estar dentro de la Secretaría de la Mujer. Por ejemplo, lo que me sienta más cómodo a mí es lo gremial, donde podamos trabajar junto al compañero, a la compañera. Lo gremial es lo que hace a la unidad también porque tenemos buen trabajo de llegada a la gente, para bregar por la unidad”.

“Creo que las mujeres debemos seguir luchando, tenemos un gran camino, un largo camino, ya que todavía no se están otorgando lugares que merecemos”, apuntó.

Respecto a los casos de abusos de la patronal, sobre todo con mujeres, Farías dijo que en Junín se habían solucionado. “Nosotros tenemos continuidad en el diálogo, hoy mediante Whatsapp -por ejemplo- se puede hacer. No tenemos problemas, por lo menos en la zona que representamos nosotros. Pero sí, hemos tenido. Es de público conocimiento que hubo hasta una perimetral, una denuncia fuerte. Es lo que vamos a encontrar en la zona que está fuera de Junín, vemos que hay abuso, no solo hablamos de violencia física sino de maltrato psicológico, no solamente hacia la mujer, hacia los hombres también”, manifestó.

Sede propia

En Alberdi 1415 está la sede del SUPPAJ. “En plena pandemia – recordó Farías- nosotros tomamos la decisión de trasladarnos, de mudarnos. Hubiera sido hermoso tener en ese momento la inauguración y hacer un brindis, porque es un sueño más cumplido, un esfuerzo increíble. Como digo y dije en el plenario, este sindicato construyó la casa propia a los trabajadores, con los aportes de los trabajadores”.