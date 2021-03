El gremio rechazó una nueva oferta del Ejecutivo y sigue el conflicto salarial

En un nuevo capítulo del conflicto salarial entre el Ejecutivo municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, que mantiene prácticamente paralizada la atención y las tareas desde hace quince días, las partes mantuvieron un encuentro paritario, ayer, pero la oferta oficial fue considerada insuficiente por el gremio.

Desde el municipio recordaron que esta fue la cuarta oferta realizada al Sindicato. “En la nueva reunión en el Palacio Municipal, se realizó una nueva propuesta salarial contemplando el pedido del Sindicato de otorgar un 55% de aumento a los trabajadores que se encuentran en las categorías más bajas del escalafón municipal”, dijeron desde la Comuna que conduce el intendente del PRO Pablo Petrecca.

Y detallaron: “La cuarta oferta contempla un incremento de un 55% para los sueldos de las escalas más bajas y del 49% para las más altas”.

“Con la nueva propuesta, la categoría más baja, por un régimen de 40 horas semanales, pasaría de cobrar un sueldo básico de $13.718 a $21.238; y la categoría más alta percibiría $73.387”, indicaron.

Rechazo gremial

Desde el Sindicato afirmaron en un comunicado: “Compañeros/as: finalizada una nueva reunión de paritarias les informamos que hubo un nuevo rechazo a la propuesta del Ejecutivo. Esta no cumplía porcentualmente ni en el tiempo solicitado y resuelto en asamblea. Queda el diálogo abierto hasta el miércoles 10, cuando se definirán los pasos a seguir”.

El secretario general del gremio, Gabriel Saudan, afirmó en diálogo con Democracia: “Las cuotas terminaban en agosto y el 55% que ellos ofrecían es el acumulado, no el total. El escalafón lo dividen en cuatro partes”. Y amplió: “Lo que nos llevó a rechazar la propuesta es que las cuotas terminaban en agosto y que el 55% era el acumulado, no el total del número. Estamos abiertos al diálogo, así que si nos llaman no tenemos inconvenientes en ir”, dijo.

Y explicó: “Al dar el aumento en cuotas, el acumulativo suma un 55%, pero en realidad lo que nos están dando es un 49%. El acumulativo es un 55% y nosotros queremos que el parcial sea un 55%”.

Por su parte, el municipio advirtió que descontará los días de paro.