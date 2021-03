Vacunación: piden que se aclare si hubo excepciones en Junín

La concejal Graciela Blaiotta (Juntos por el Cambio) destacó la necesidad de saber si hubo excepciones en el orden de prioridad de la vacunación contra el Covid-19 y que, si las hubo, tenía que haber una explicación. Así, instó a que el director del Hospital Interzonal presente la lista de vacunados en ese nosocomio.

Al ser entrevistada por TeleJunín respecto al Plan Estratégico de Vacunación, dijo que había un orden de prioridad “que todos debemos tener claro”.

La edil detalló el orden de prioridad en que las personas debían vacunarse: “los primeros que se deben vacunar son personal de Salud, público y privado, de acuerdo al grado de complejidad, comenzando por las terapias que atienden personas con coronavirus. Luego, por el inicio de clases, se sumaron docentes y no docentes que trabajan en establecimientos educativos. Luego siguen los mayores de 70 años, que ya están vacunando, los que residen en geriátricos, luego los mayores de 60 años, luego personal de seguridad y las personas con enfermedades de riesgo de 18 a 59 años”.

Respecto a los jóvenes que aparecieron en las redes sociales ya vacunados contra el Covid, dijo que supuestamente eran de organizaciones políticas de todo el país y de Junín también y que si bien no se sabía si tenían riesgo (de salud), no entrarían en el orden de prioridades.

“Esto – dijo la concejala- a simple vista generan un por qué, por lo cual surge el pedido de informes en el Concejo Deliberante”.

“Por eso se presentaron dos proyectos en Junín para transparentar, si no hay nada que ocultar, que el doctor Sebastián Meneses director del Hospital presente el listado de las personas que se vacunaron y en caso que hubiere excepciones, que haga un detalle pormenorizado por qué sucedió eso”, propuso.