Intensifican la vacunación a docentes y siguen los grupos de riesgo de 18 a 59

Mientras avanza el operativo de vacunación en Junín, está previsto que, con la llegada de más vacunas en las próximas horas, se intensifique la inoculación a los docentes, con el foco en mantener la presencialidad que ya comenzó en casi todas las escuelas juninenses y afortunadamente –según pudo confirmar ayer este diario- por el momento no se registraron contagios en ningún establecimiento educativo.

“Esta semana seguiremos vacunando a los docentes y el grupo que sigue es el de personas de 18 a 59 años con factores de riesgo”, afirmó Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, en diálogo con Democracia.

“Se espera la llegada de más vacunas, sobre todo de Sinopharm, que es de origen chino y la presentación es monodosis, aunque tiene una primera y una segunda inoculación como la Sputnik V”, explicó el médico y adelantó que las vacunas se distribuirán en todos los hospitales de la región.

En el Hospital de Junín, según pudo saber este diario, se aplicará la primera dosis los lunes, martes y miércoles, y la segunda los jueves, viernes y sábados.

Con respecto a las prioridades en la vacunación, Herce afirmó que primero se vacuna al personal de salud, un sector que aún no se completó en su totalidad. Y prosiguió: “Después siguen los adultos mayores, los docentes, auxiliares y policías y luego los grupos de riesgo de 18 a 59 años”.

Postas sanitarias

Desde Región Sanitaria III confirmaron que la posta que se había montado en la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Antonio Bermejo" (ex Industrial) pasó a funcionar en el vacunatorio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham Félix Piñeyro".

Al mismo tiempo, cabe recordar que las otras dos postas de vacunación continúan funcionando de manera normal en el edificio de la Unnoba, en Sarmiento 1169, y en la sede de la Confederación General de Trabajadores (CGT), situada en calle Colón 114.

Asimismo, la titular del gremio docente Suteba en Junín, Francina Sierra, afirmó ayer en diálogo con Democracia que las vacunas estarían llegando hoy a la posta del sindicato, por lo que se espera que en las próximas horas comience la vacunación.

Para recibir información de la campaña y para solicitar un turno, el único medio autorizado es la página web vacunatepba.gba.gob.ar.

A partir del lunes pasado, también a través de la web vacunatepba.gba.gob.ar, se puede ingresar al botón “Denuncias por irregularidades en el plan de vacunación”, ubicado en la portada del sitio.

Allí, quienes necesiten realizar una denuncia podrán hacerlo de manera rápida, para que personal especializado evalúe la situación y dé seguimiento a la irregularidad denunciada. También pueden hacerlo desde la línea telefónica 148.

“La decisión de contar con un canal para la recepción de denuncias tiene el propósito de reforzar la detección de eventuales irregularidades en el proceso de vacunación y, de esta forma, garantizar la transparencia en la implementación del plan de inmunización para prevenir la Covid-19”, explicaron desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.



Menores de 60

En territorio bonaerense, los menores de 60 años comenzarán a ser vacunados contra el coronavirus, según confirmó ayer el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, en el habitual informe sobre la situación epidemiológica.

En esta primera etapa que se pondrá en marcha mañana, la vacunación estará centrada en aquellos que tengan alguna comorbilidad, para la cual deberán completar una declaración jurada.

La inoculación de este grupo, que se estima en principio en unos 2.300.000 personas, aunque como señaló Gollán esa cifra no es muy certera ya que, por ejemplo, la mitad de las personas sabe que es hipertenso, se realizará con la vacuna Sinopharm, la que hasta el momento "no se puede dar a mayores de 60 años porque están terminando los estudios clínicos en esas edades", señaló Gollán.

"Este tipo de vacuna se puede dar primero no a los grupos de los extremos, porque ciertamente es más seguro así y luego se va ir extendiendo", indicó el titular de la cartera sanitaria provincial. Por eso, "vamos a estar vacunando a menores de 60 años pero priorizando a aquellos que tienen comorbilidades", aclaró.

En ese sentido, anticipó que habrá mucha gente que va a querer ser vacunada y por eso "va a tener que probar en cierta manera que tiene una comorbilidad".

"Cada ciudadano va a tener que firmar una declaración jurada que tiene tal enfermedad", indicó Gollán, quien admitió que el trámite va a resultar "engorroso" pero que la idea es implementarlo "para que no haya un uso irregular del turno que le toca de la vacuna".

En ese marco, señaló: "A lo largo del día, habremos superado las 500 mil dosis aplicadas" y en función de que "estamos recibiendo buena provisión de vacunas Sinopharm y Sputnik, tendremos buen ritmo y el próximo jueves ampliaremos la asignación de turnos".

Hasta el momento, son 3.549.651 los bonaerenses que se anotaron para inmunizarse contra el Covid-19, de los cuales 231.264 son personal de salud, 289.798 son docentes y auxiliares, 1.564.700 son mayores de 60 y 43.489 son miembros de las fuerzas de seguridad.

500 mil vacunas aplicadas

El Gobierno bonaerense superó ayer el medio millón de vacunas aplicadas contra el coronavirus, se informó oficialmente.

El viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, fue quien confirmó este hecho en su cuenta oficial de Twitter y dio a conocer que se alcanzaron las 501.427 aplicaciones de vacunas contra el coronavirus.

"Pasamos las 500 mil aplicaciones en el territorio bonaerense. La campaña de vacunación tomó ritmo y no se detiene. Este es el camino para dejar atrás la pandemia", escribió Kreplak en su cuenta oficial.

En el posteo, el funcionario convocó a los mayores de 18 años "a registrarte para poder vacunarte: Inscribite en http://vacunatepba.gba.gob.ar".

Hasta el momento, hay un total de 3.549.858 inscriptos para inmunizarse, 881.811 casos activos, 2.004 del día y 26.234 personas fallecidas.

El plan cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea "organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración" de gente en los centros de aplicación.

Las personas que se inscriben pasan a integrar la lista en la base de datos y luego se les asigna turno de acuerdo con las distintas prioridades establecidas para recibir la inmunización.