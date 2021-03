Hubo 24 casos positivos en Junin

Se analizaron ayer en Junín 75 muestras en el laboratorio (siete de personas no residentes). De Junín, 53 resultaron negativas y 15 positivas. Además, se suman 9 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico, de acuerdo con el nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 15 mujeres y 9 hombres. De estos, nueve casos corresponden a contactos estrechos y 15 tienen el nexo en estudio.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a la localidad de O'Brien, en Bragado (2), Alem, CABA y 25 de Mayo.

Además, se sumaron 108 casos sospechosos, de los cuales 9 son contactos estrechos de pacientes con Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Recibieron el alta 24 personas de nuestra ciudad y una persona no residente, que se encontraba bajo tratamiento en Junín, y se consideran recuperadas.

