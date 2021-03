Los trabajadores municipales analizan un nuevo paro: se resuelve hoy en asamblea

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín analizará hoy en una asamblea si vuelve a realizar una medida de fuerza, a la espera de una oferta salarial superadora del Ejecutivo comunal.

Cabe destacar que los reclamos y los paros han sucedido desde el 17 de febrero, período en el que se alternan medidas de fuerza y jornadas laborales, pero sin que el conflicto se haya resuelto ni mucho menos.

El secretario adjunto del mencionado gremio, Claudio Camilo, en conferencia de prensa, manifestó que lamentan profundamente que en el transcurso de la medida de fuerza el municipio haya estado paralizado y de esta manera se eviten realizar los trámites necesarios.

“La única medida que tenemos los trabajadores para hacer notar nuestro reclamo son las medidas de fuerza”, afirmó, para luego agregar que el Ejecutivo les había hecho una oferta salarial de un incremento del 40 por ciento por dos años. “Nosotros vemos que las tasas municipales en dos años han aumentado un 86 por ciento, que la inflación del 2020 fue del 36 por ciento y cuando vemos que la inflación de los dos meses del año en curso es casi de un 8 por ciento, deducimos que ese 40 por ciento ofrecido apenas alcanzaría para cubrir la inflación del año pasado más los dos meses en curso. Obviamente, nos resta discutir los 10 meses que restan del 2021”, explicó.

Un sueldo digno

“Hemos demostrado al intendente Petrecca y a la ciudadanía que hacemos las cosas con coherencia y cordura y con mucha seriedad. Cuando vemos que nuestra seriedad es vapuleada, burlada y además las autoridades no consideran sentarse a dialogar seriamente, entonces los delegados y la familia municipal resolvieron seguir con las medidas de fuerza hasta que nos escuchen, hasta que logremos que nuestros compañeros tengan un sueldo digno, que cuando lleguen a su casa y abran la heladera esté la leche y el pan para sus hijos”, afirmó Camilo.

“Es muy fácil sentarse en la vereda de enfrente y hablar cuando no se tienen estas necesidades. El intendente dice que no entiende nuestras medidas. Por supuesto que no lo va a entender, no se entiende lo que no se sufre, lo que no se padece, lo que no se pasó y lo que no se siente. Él no tiene la necesidad que tiene el trabajador que no puede comprar los útiles del colegio para sus hijos, no tiene el problema de la heladera vacía y no llega a su casa sin poder brindar un plato de comida a sus hijos. Esto es lo que no entiende. No quiere entenderlo o es insensible a la realidad que tiene la gente”, señaló.

Reclamos

Claudio Camilo dijo: “Hemos planteado diferentes alternativas. Arrancamos pidiendo una recuperación salarial de 2020 y una cláusula gatillo que nos permita a los municipales ir acomodando nuestros salarios en función de la inflación. El municipio dijo que eso era imposible, porque otras comunas no lo hacían”.

En este sentido, aseguró que el gremio está abierto al diálogo una vez más y que “los compañeros han cambiado esa pretensión por recuperar el salario caído de 2020 y, a la vez, un incremento salarial acorde a la inflación de lo que será en 2021” y solicitaron un piso sobre el que acordar. “No nos interesa entrar en hacer un debate abierto de cuánto es el porcentaje. Lo que queremos es que nuestros sueldos sean dignos, que el empleado municipal pueda cubrir sus necesidades básicas”, apuntó.

Por su parte, Gabriel Saudán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, hizo referencia a cómo jefes de segunda o tercera línea amenazaban a sus compañeros.

“Si alguien piensa que hay compañeros que están trabajando porque se sienten cómodos en el lugar y están conformes con el sueldo están muy equivocados. Esos compañeros tienen miedo y quizá estén preocupados por su continuidad en el área donde están trabajando”, aseguró.