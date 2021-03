Con estrictos protocolos: comenzaron las clases de manera presencial en Junín

En el contexto de un comienzo del ciclo lectivo atípico por la pandemia –con protocolos sanitarios, distanciamiento social, sistemas combinados (presencial y virtual)-, se iniciaron las clases presenciales en la gran mayoría de las escuelas juninenses.

En diálogo con Democracia, Karina Pezzatti, jefa de Inspectores de este distrito, confirmó que las clases comenzaron en casi la totalidad de los establecimientos educativos de nuestra ciudad, pero aclaró que en dos escuelas no pudieron iniciarse por problemas con el agua potable o, en el caso de algunos establecimientos rurales, por la falta de transporte. “Se hizo un análisis del agua y, como dio mal, el Consejo Escolar llevó bidones de agua potable y se procedió a la limpieza de los tanques”, afirmó.

“Estuve recorriendo las escuelas y los jardines y es impecable el trabajo que han hecho, con señalética y todos los protocolos, además de aspectos irrenunciables de bioseguridad como el alcohol en gel, barbijos, máscaras para cada docente. ¡Hasta los nenes de la salita de tres años estuvieron durante toda la jornada con barbijos!”, destacó.

Y mencionó algunos inconvenientes puntuales en establecimientos rurales por problemas con el transporte escolar, que depende del Gobierno bonaerense y que estaría solucionado en los próximos días.

La funcionaria dijo que el mayor desafío que enfrenta la comunidad educativa frente a la presencialidad es “no relajar los cuidados” y mantener los protocolos, como los dos metros de distanciamiento y, ante un eventual problema o que no se cumplan las condiciones irrenunciables de bioseguridad, informar rápidamente a los inspectores.

El 8 de marzo, Secundarios

El 8 de marzo será el turno de los estudiantes de las escuelas Secundarias. La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, indicó días atrás que la vuelta a la presencialidad se llevará a cabo “de manera cuidada y segura para preservar la salud de las chicas, chicos y trabajadores de la educación”.

Por eso, el Gobierno provincial empezó a aplicar la vacuna contra el coronavirus a trabajadores de la educación y desde los consejos escolares se distribuyeron elementos de limpieza, higiene y desinfección y otros de cuidado, como barbijos y mascarillas.

En ese sentido, los gremios docentes subrayaron que las clases presenciales se mantendrán en la medida en que desde el Estado se garantice el cuidado de la salud de maestros y alumnos.

En las 16 mil escuelas de nivel Inicial, Primaria y Secundaria de gestión estatal y privada deberán cumplirse las pautas establecidas en el Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales.

Esos protocolos establecen normas obligatorias y orientativas para la organización institucional y pedagógica de los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza.

Así, determinan que la cantidad de alumnos en forma presencial dependerá de la superficie con que cuenta el aula, debiéndose mantener una distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con la o el docente.

Contempla que la jornada escolar es de 4 horas, incluyendo tiempos de descanso, que el uso de tapaboca es obligatorio para los estudiantes desde el nivel primario en adelante y que a partir de la sala de 3 de nivel Inicial se promueve su uso todo el tiempo que sea posible.

La ventilación natural de los ambientes, especialmente de las aulas, debe realizarse en forma permanente, aunque si por razones climáticas o de otra índole las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deberán abrirse cada 20 minutos durante un lapso de cinco minutos.

El protocolo dispone también que se deben pautar horarios escalonados de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones, que los estudiantes, los docentes y los auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos -al menos cada 90 minutos-, que se debe tomar la temperatura antes del ingreso a clases y que permanecerán cerrados los quioscos y comedores de los establecimientos.

Escalas de presencialidad

Desde el Poder Ejecutivo se estima que unas 4.000 escuelas están en condiciones de garantizar presencialidad todos los días de la semana durante cuatro horas por las dimensiones y características de sus aulas, lo que comprende a un 30 por ciento de la matrícula, es decir, unos 1.200.000 estudiantes.

Para aquellos establecimientos que no tengan la posibilidad de cumplir el distanciamiento social, se formuló el modelo de presencialidad combinada, mediante el cual las secciones se dividen en subgrupos que alternan la asistencia presencial en bloques semanales de días de clases, de forma tal que cada subgrupo tiene clases presenciales durante una semana y realiza actividades educativas no presenciales la siguiente.

Para el regreso a clases presenciales, la Provincia llevó adelante el Programa Escuelas a la Obra, a través del cual se llevaron a cabo 2.832 trabajos de infraestructura.

Casos sospechosos y confirmados

El protocolo elaborado por el Gobierno bonaerense para el inicio de clases establece que ante un caso sospechoso o confirmado de coronavirus debe aislarse no solo el grupo de alumnos, sino también los docentes que hayan estado frente al grado.

Si el caso confirmado es de un o una docente, se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test si el paciente es asintomático.

En tanto, si el caso confirmado corresponde a una o un estudiante, se deberá aislar durante 14 días corridos al grupo al cual pertenece y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 horas antes del inicio de los síntomas o realización del test.

Ante la presencia de un caso sospechoso se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o descarte, y si la autoridad sanitaria determina que la persona no tiene coronavirus, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales.

Además, establece que los estudiantes tienen que presentar una declaración jurada firmada por la persona adulta responsable, dejando constancia de que se encuentran en condiciones de salud para asistir al establecimiento educativo.

--

--> Petrecca: "Los chicos, los docentes y las familias necesitábamos la vuelta a la presencialidad"

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital