Repercusiones de los legisladores en Junin

Tras el discurso del gobernador, el senador provincial por el Frente de Todos Gustavo Traverso afirmó en diálogo con Democracia: “El gobernador puso blanco sobre negro este año de gestión, agradeció a los legisladores, a los intendentes y al personal de salud, de seguridad y a los docentes por el año difícil que nos tocó vivir. Un balance extenso, muy detallado, número por número, de lo que fue la inversión en la pandemia, la infraestructura escolar, el plan de vacunación y anunció un megaplan de reactivación económica-productiva, así que nos vamos contentos, con mucha esperanza para poder encarar este año con la tan ansiada recuperación económica y la vacunación”.



En tanto, la diputada bonaerense del Frente de Todos Valeria Arata manifestó a este diario: “Fue un buen discurso para el contexto que nos toca vivir, es un discurso que toma las urgencias de hoy y proyecta el futuro. La medida de desdolarizar las tarifas es muy importante, recuperar fondos para la Provincia, también, porque como todos sabemos es la provincia que más produce, pero al mismo tiempo es la que tiene mayores desigualdades. Es importante reactivar la obra pública y enfocarnos en la campaña de vacunación. No buscó en su discurso agigantar la grieta y reconoció el trabajo de todos frente a la pandemia".



En la vereda de enfrente, la diputada de Juntos por el Cambio Laura Ricchini dijo a este diario: “El gobernador inició su discurso agradeciendo al personal de salud, a ese personal al cual le limitaron las vacunas para poder vacunar a militantes de La Cámpora”. Y ahondó: “Habla de un sistema de salud abandonado. Pero debería agradecer no haber recibido el sistema de salud del exgobernador de su propio espacio, Daniel Scioli. Cuando asumió María Eugenia Vidal, muchos hospitales corrían riesgo de derrumbe. Más de 110 obras en hospitales comenzaron y terminaron durante la gestión de Vidal. Debería agradecer que tuvo una exgobernadora que puso en marcha un sistema de atención de emergencia como el SAME, que fue fundamental para afrontar la pandemia”.

“Pasó largo rato hablando del turismo y su importancia, cuando estuvimos seis meses esperando que los legisladores de su espacio aprobaran la emergencia en turismo, emergencia que finalmente se aprobó, pero que aún, y a pesar de los insistentes pedidos, no está reglamentada. Celebramos el fondo de cultura y la temporada turística. Pero sabemos que el sector pasó el peor año histórico y con esas medidas solas no alcanza para menguar los efectos de la pandemia”, afirmó.

“En cuanto a la educación, es importante la apertura de las escuelas, esperábamos que todos los niños y adolescentes pudiesen volver a las aulas. Pero aún hay muchas escuelas que no pudieron abrir sus puertas. Esperamos mayor reacción del Gobierno, para que todos los bonaerenses puedan tener acceso a los mismos derechos”, dijo.



El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense, Roberto Costa, opinó que el gobernador "debería apelar a la sensatez y dejar de lado el discurso del relato y la grieta". Y añadió: “No vino con revancha, con bronca como el año pasado. Vino con expectativas de generar esperanza y reconocimiento sobre lo que hicimos”.

“Sin embargo, no se puede decir que los jóvenes vacunados lo hicieron porque trabajaron en el área de salud, porque no es cierto. Es como que estamos a punto de permitir que un joven de 30 años se vacune cuando su abuelo no recibió la vacuna. Y eso no está bien”, cuestionó.