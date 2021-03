Con aplicación de protocolos, inicia hoy el ciclo lectivo en Jardines y Primarias

Este lunes, 1° de marzo, comienza un nuevo ciclo lectivo para los alumnos y docentes, en los niveles de educación Inicial y Primario, mientras que el lunes próximo -8 de marzo- comienza el Secundario.

El protocolo para la vuelta a las clases presenciales indica que en aquellas escuelas que por cuestiones edilicias deban dividir los grupos, la rotación será semanal, pero los chicos irán a la escuela “cuatro horas por día”.

Es decir, será una semana sí, una semana no, en aquellas escuelas que no permitan la presencialidad todos los días. Los alumnos irán una semana al colegio y estudiarán desde sus casas la semana siguiente.

La organización de cada escuela debe contemplar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal. Entre las pautas generales de cuidado, se encuentran el uso obligatorio de tapabocas para estudiantes, docentes y auxiliares; presentación de declaración jurada en el caso de los padres de alumnos, con renovación cada 48 horas; la distancia social entre estudiantes y docentes, de al menos de un metro y medio entre estudiantes y de dos metros del docente en el aula, y de otros dos metros en los espacios comunes.

También contempla la higiene frecuente de manos (al menos cada 90 minutos), el control de temperatura al ingreso del establecimiento (máximo 37,4º C), la ventilación de los ambientes (al menos cada 90 minutos) y el mantenimiento de las puertas y ventanas siempre abiertas. La organización de los ingresos y egresos de las escuelas está prevista en horarios escalonados que eviten la concentración de personas, como pautar 15 minutos de diferencia entre los horarios de salida y entrada de los grupos de estudiantes.

El dictado de clases se realizará en grupos reducidos de alumnos. No obstante, dependiendo de los casos de alumnos y docentes que se presenten, la enseñanza podrá ser también a distancia, en forma virtual, si tienen algún impedimento en materia de salud o por edad avanzada, en el caso de los docentes.

Florencia Ratto, inspectora regional de Educación, afirmó que la resolución provincial para el ciclo 2021 dispone el regreso a la presencialidad cuidada y segura. “El regreso a las aulas será paulatino y progresivo. En algunas instituciones se podrá hacer más rápido, en otras requerirá la flexibilización de algunos aspectos para que el protocolo se pueda implementar adecuadamente”, manifestó.

Según lo expuesto por Ratto, como las condiciones de cada escuela son diferentes, en especial teniendo en cuenta la capacidad de las aulas, cada institución hace su propia organización, siguiendo siempre los lineamientos emanados por las autoridades provinciales de Educación.