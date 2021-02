El cineasta de nuestra ciudad Salvador Roselli filmó escenas de su nueva película en Junín

El director de cine, escritor y guionista de nuestra ciudad Salvador Roselli filmó esta semana escenas de su nueva película en Junín.

“Es una película rural que transcurre en un campo y en algún momento se acerca a Roca”, explicó el cineasta en diálogo con TeleJunín.

Se trata de “un proyecto personal de hace muchos años que siempre tuve ganas de hacer, pero no se podía porque siempre pasaba algo. Después de mucho pelear e insistir, ahora lo pude hacer en buenas condiciones”, aseguró.

“Había filmado justo antes de la pandemia y me faltaron unas escenas que se postergaron por el coronavirus. Recién ahora filmé la semana que me faltaba”, aclaró.

“El protagonista es mi hijo Baltazar. Es una historia juvenil de crecimiento y amor, acerca de la mirada de un chico sobre su realidad y los adultos, entre los que se encuentra el actor juninense Ariel Casas”, destacó.

“Ahora viene la posproducción, que son tres meses más, lo que es más fácil porque es en cuatro paredes. Yo quiero estrenarla en el cine, ya que está pensada para disfrutarla en la pantalla grande y no solo en una plataforma digital. Me gustaría que sea en Junín”, afirmó.

Sobre la pandemia, subrayó: “Fue difícil, con un poco de curiosidad al principio y luego hartazgo con diferentes situaciones. Lo único que pude trabajar fue por internet y muy poco”.

“Ahora van a abrir los cines en una situación difícil para todos. Actualmente, tengo proyectos personales y trabajos por encargo”, concluyó.

Premiado en Cannes

La serie argentina Broder, cuya historia fue coescrita por Roselli, fue premiada en el Festival Internacional de Series de Cannes como mejor serie corta, seleccionada entre diez producciones de todo el mundo.

Es la primera vez que una serie argentina gana un premio en este prestigioso festival, uno de los más importantes de todo el mundo.

Klan, Núcleo, Ailín Salas, Andy Gorostiaga, Rebeca Flores, Cazzu y Roly Serrano son algunos de los personajes que forman parte de la ficción sobre la cultura del hip hop, que fue producida por Canal Encuentro y Planta Alta y coescrita por el juninense Roselli.

La producción se compone de diez episodios, de diez minutos cada uno, y pudieron verse a través de la TV Pública en 2019, fecha de su estreno. Hoy, la serie puede verse por la plataforma de streaming CONT.AR.

Cabe destacar que Broder fue premiada como mejor serie web en el Hip Hop Film Festival 2020 en Nueva York y recibió el premio a Mejor Música de la Competencia Internacional en el Festival de Series de Buenos Aires Series 2020.

También fue nominada a Mejor Música y Mejor Drama en el Seúl Web Fest 2020, recibió ocho nominaciones en el Rio Web Fest 2020 y es parte de la Selección Internacional del Marseille Web Fest 2020 y del Festival Seriencamp 2020 en Múnich.