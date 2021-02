Afirman que aumentó la venta de mates debido al coronavirus

La irrupción de la pandemia cambió el planeta tal cual lo conocíamos. En especial, una tradición nacional como es el mate, ese que por definición se comparte a toda hora. La transmisión del virus hizo que ya sea imposible el pase de mano en mano de la calabaza y la bombilla.

Es que con el coronavirus se modificaron los hábitos de consumo en el mundo y la Argentina no quedó exenta. En este contexto, el ritual del mate también se tuvo que transformar, ya que es un foco de contagio y hoy no se puede compartir.

Dejarlo no fue opción para la gente y tampoco se generó una paranoia que lleve a descartarlo. Comprar uno por cada persona, para no compartirlo, fue la alternativa. El hábito, casi ritual en esta parte del mundo, se mantuvo.

Al respecto, los comerciantes confirmaron que aumentó la venta, “debido a que cada persona empezó a tener el propio para evitar así tener que compartir con la familia o allegados, una acción que quedó prohibida para evitar la propagación del Covid”.

“La gente pasó a tener su mate y su bombilla, mucho tiempo en casa, home office y a veces solo por aburrimiento. Todo eso genera más consumo”, explicaron.