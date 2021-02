Reclaman mejoras en Mayor López

Concejales del Frente de Todos presentaron un pedido de comunicación al intendente para que “desde el municipio se dé respuesta a diferentes problemáticas que aquejan al barrio Mayor López, al que describen como un barrio olvidado”.

"Preocupa la falta de mantenimiento y limpieza del sistema pluvial en el barrio. Se construyó hace unos pocos años y, si continúa así, pronto estará inservible. El municipio no ha hecho el cordón cuneta que seguía lógicamente a esa obra y ante cada lluvia la arena corre hacia el de-sagüe deteriorándolo", expresó el concejal José Bruzzone tras la presentación del proyecto.

Por su parte, el Concejal Rodolfo Bertone describió el pésimo estado de las calles de tierra, el insuficiente alumbrado público, los juegos de la plaza que se encuentran rotos y al lado de basura que no se recoje: "Este pedido manifiesta formalmente una serie de charlas y solicitudes informales ante los distintos responsables que no tuvieron respuestas oportunas. Los vecinos que nos solicitaron nuestra intervención pueden estar seguros de que vamos a seguir peleando para que sus reclamos tengan respuesta".

La presidenta del Bloque de Concejales, Victoria Muffarotto, relató que hace unos pocos días volvieron a visitar el barrio en el marco de la iniciativa de colaborar con los vecinos que necesitan ayuda para inscribirse para ser vacunados o controlar si ya tienen su turno y volvieron a constatar un mayor deterioro: "No puede ser que solo nosotros y los vecinos veamos lo que es evidente. El reclamo es por demás de justo y el intendente debería dar respuestas de forma inmediata".