Capilla de Loreto: Vecinos organizan una marcha porque se sienten “olvidados”

No menos de cincuenta familias de un sector del barrio Capilla de Loreto son las que están motorizando una manifestación que se va a realizar el próximo miércoles, 3 de marzo, a las 11 de la mañana frente al Palacio Municipal, en reclamo por mejoras para una zona en la que sienten que están “olvidados”.

Seis referentes de este grupo explicaron a Democracia y TeleJunín las demandas que tienen para ese lugar.

“Nosotros estamos en el sector norte del barrio, desde Alvear hasta Libertad y desde La Plata hasta República”, explica Pato Lucero, uno de los promotores de la movida. Y agrega: “La problemática es con los anegamientos, ahí no existe el mejorado ni el cordón cuneta. Esa zona está totalmente olvidada. Hay gente que vive hace treinta años ahí y en todo ese tiempo no hubo ni una mejora. Si me preguntan, yo digo que soy de Capilla de Loreto, pero no me siento parte de ese lugar porque en veinte años nadie me ha ido a visitar. Cuando uno va a la sociedad de fomento, la puerta está siempre cerrada y se ve totalmente abandonada. Si la sociedad de fomento está así, cómo no lo voy a estar yo que estoy a veinte cuadras”.

Nos han prometido cosas y, después, cuando pasan los meses y no se hace lo que se anunció, la gente se cansa. Por eso queremos algo por escrito. Pato Lucero. Vecino

Karina García, que también hace dos décadas que reside en el vecindario, sostiene que en todo ese tiempo “nunca se vio una mejora, más que el paso de la máquina, de vez en cuando, cuando la calle está intransitable”.

Justamente, el miércoles, después de que hicieran un reclamo a las autoridades, las máquinas del municipio arreglaron algunas cuadras.

Susana Rizzo señala que se hizo poco en los cincuenta años que lleva en esa zona. “En la época de Abel Miguel se abrieron calles y se hicieron cloacas”, recuerda, pero después no hubo mucho más.

“Queremos que mejore el barrio -agrega Mariano Castro-, no hay una placita para los chicos. Hace 38 años que vivo ahí, iba a comprar en otro lado, pero preferí esta zona porque creí que iba a tener más adelantos y ahora cada vez que paso por el otro lugar donde pensaba comprar me agarro la cabeza porque hay asfalto y un montón de servicios”.

Demandas

Las demandas de los vecinos pasan por mejoras y más prestaciones. “Pedimos el cordón cuneta, que se terminen las obras de desagües pluviales, porque hay quienes dicen que todavía no concluyó. Lo que pasa es que la sociedad de fomento se ocupó de la problemática de Alvear hacia las vías, pero para el otro lado, somos un sector olvidado”, insiste García.

A raíz de lo que creen que son falencias en la obra del desagüe es que se generan muchas complicaciones en la zona de Suipacha y Rioja. “Hay tres bocas de tormenta que se tapan”, señala Héctor Losauro. Y Rizzo añade: “Además, hay basura y eso es perjudicial, porque se junta agua, con tierra, desechos y, si se tapa, es un gran problema”.

Por otra parte, consideran que “es pésimo” el alumbrado público: “Es una luz muy precaria y en invierno a veces quedamos totalmente a oscuras”.

Dividir el barrio

En la semana, ya hubo dos reuniones con funcionarios comunales y allí los vecinos plantearon la posibilidad de dividir el barrio, a la altura de Alvear, para que ellos puedan hacerse cargo de gestionar por sus necesidades. Esta propuesta tiene un antecedente, ya que en 2010 se hizo una escisión de Capilla de Loreto, de donde surgió el barrio Bicentenario.

“Lo que pasa es que es muy grande y una sociedad de fomento no puede abarcar tanto”, afirma Lucero, quien asegura que el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano, “se comprometió a hacer las tratativas” con este fin.

Mientras tanto, aun cuando hay algún vecino que propone suspender la movilización del miércoles, el grupo subraya que la marcha se va a hacer. “Por más que haya pasado la máquina y hayan dejado prolijita una cuadra, no la van a parar, porque estamos cansados”, asevera García.

Y Lucero concluye: “Estamos así porque nos han prometido cosas y, después, cuando pasan los meses y no se hace lo que se anunció, la gente se cansa. Por eso, queremos algo por escrito”.