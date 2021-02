Se registraron 29 nuevos casos de Covid en Junín: hay 116 contagiados activos

La Secretaría de Salud confirmó esta mañana que se registraron 18 casos de coronavirus en Junín, de 61 muestras analizadas.

Además, se sumaron 11 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Asimismo, totalizan 218 casos los sospechosos que aguardan resultados de estudios y hay 361 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 6908 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 116 juninenses contagiados activos y 4 confirmados no residentes. También se registran 202 personas fallecidas de Junín y 7126 vecinos de nuestra ciudad recuperados desde que se desató la pandemia.

Las cifras en la Ciudad de Junin

Aislados preventivos: 361.

Casos sospechosos: 218.

Casos sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín): 6.

Casos confirmados: 116.

Casos confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 4.

Casos recuperados: 7126.

Casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 323.

Casos descartados: 8155.

Casos fallecidos:202.

Cumplieron aislamiento preventivo: 6908.

En la Provincia

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 867.274 tras confirmarse 3.403 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollán, en el territorio bonaerense fallecieron 26.067 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Paralelamente, se informó que 3.121.216 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el Covid-19, y se detalló que en el día de ayer se inmunizó a 26.846 personas.

Además, se especificó que se aplicaron 386.706 vacunas en territorio bonaerense: 281.332 corresponden a la primera dosis y 105.374 a la segunda.

El nivel de ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en el sector bonaerense del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 60,2%, precisó el parte.

